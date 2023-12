Qué pasará con el festival de Jesús María ante el virus que ataca a los caballos

Desde el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba, llevaron tranquilidad en medio de la emergencia sanitaria por el brote de encefalomielitis equina, el virus que ataca a caballos y puede llegar a humanos.



Juan Ignacio López, presidente de la comisión del festival, confirmó que la edición 58 que inicia el 4 de enero no está en riesgo, ya que las más de tropillas que participarán no tuvieron casos diagnosticados.



Además, reveló que, entre este martes y el miércoles, Senasa aprobaría la distribución de las vacunas, la única solución preventiva. De ser así, las dosis que ya están en el país serán aplicadas a los animales y estiman que el 15 de diciembre todas las tropillas estén vacunadas.



“Estaríamos con cinco días de margen en cuanto al plazo de 15 días para lograr la inmunidad que se necesita”, expresó esperanzado López. Y remarcó: “El panorama es positivo, estaría todo encaminado”.



Desde Senasa habían informado el 30 de noviembre que la situación iba a normalizarse en 15 días. Sin embargo, según pudo saber el presidente de la comisión del festival “la distribución de las vacunas se demoró debido a la transición de gobierno”.



“Desde el festival hemos hecho un adelanto de la compra de 1.500 vacunas”, detalló Juan Ignacio López y explicó que el objetivo era asegurarse dosis de acuerdo al relevamiento de necesidad de cada tropilla. Una vez que las reciban, serán distribuidas a las veterinarias autorizadas para su aplicación, según el lugar de origen de quienes participen de la doma (Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Santiago del Estero).



Y aclaró que en caso de que detecten casos, ya cuentan con tres tropillas suplentes de Córdoba, Buenos Aires y Río Negro “hasta que se logre la inmunidad”.



Protocolos en el festival

El presidente de la comisión de Jesús María detalló que harán control de vacunación de las tropillas y temperatura de los animales.



También fomentarán el uso de repelentes para los caballos apenas ingresan al predio, como así también a las personas como medida preventiva.



Respecto a la fumigación, sostuvo que es efectiva el día que se realiza, pero como no mata la larva deben fumigar varios días consecutivos.



Cómo se aplicarán las vacunas

Desde Senasa explicaron que en caso de que los caballos sean vacunados por primera vez, deberán recibir a las tres o cuatro semanas posteriores una segunda dosis. "La vacuna tiene una vigencia de un año calendario y los anticuerpos alcanzan un nivel de protección a partir de los 14 días post vacunación", indicaron.



A su vez, recordaron que "no se debe inocular a los animales convalecientes o recuperados que hayan presentado síntomas neurológicos o en aquellos que se haya confirmado la enfermedad". (El DoceTV)