Cuáles son las cuatro áreas en las que hay que enfocarse para ser feliz

Las cuatro áreas recomendadas para ser feliz

Otras cosas que tienen un efecto en la felicidad

La felicidad es un estado emocional positivo que implica una sensación de bienestar, satisfacción y realización, aunque es subjetivo y cada persona la experimenta de una manera diferente. Además, puede ser provocada por diferentes situaciones que dependen del significado que cada persona le dé, ya que, lo que a alguien puede parecerle una situación feliz, para otro puede ser todo lo contrario.Ser felices es uno de los principales objetivos que tenemos los seres humanos en la vida. Cada persona puede tener un concepto distinto de lo que es la felicidad, pero el término suele relacionarse con el bienestar psicólogico, la salud física y el éxito profesional y personal.Muchas personas se pasan la vida buscando la felicidad, sin embargo, cuanto más la persiguen, a veces, más esquiva se vuelve. Es lo que se conoce como paradoja de la felicidad y fue definida por Mike W. Martin en un estudio publicado en 2007 en Journal of Happiness Studies. Según el autor, para conseguir ser feliz, había que olvidarse de la felicidad y “con un poco de suerte, la felicidad vendrá como un subproducto al perseguir actividades y relaciones significativas”.Arthur Brooks es profesor en la Universidad de Harvard y realiza un curso sobre cómo aprender a gestionar la felicidad y construir una vida más feliz. En su opinión, no existe un marco para mantener la alegría, pero cree que cualquier plan que la persiga debería contemplar tratar la felicidad como “una cartera de inversiones bien equilibrada”.Para Brooks, las personas deberían invertir en cuatro áreas que tienen el mismo grado de importancia, para sentirse más realizadas en la vida. “Las necesitamos a todas, para que nuestra felicidad pueda crecer de forma equilibrada”, afirma en uno de los videos que forman parte del curso, a la vez que dice: “Cada aspecto de la cartera es de vital importancia para experimentar la felicidad. Como cualquier cartera, tiene que estar equilibrada”.Las cuatro áreas en las que Brooks recomienda “invertir” para ser feliz son las siguientes:. “Encuentra lo que te ayuda a dar sentido al mundo”, sugiere Brooks. Puede ser una religión, una práctica espiritual o cualquier otra cosa que ayude a la persona a encontrar sentido a la vida.. El profesor de Harvard recomienda reforzar los lazos familiares. “Estas son las relaciones que generalmente no eliges, pero con las que puedes contar en todos los momentos”, indicó.. Brooks recomienda cultivar las amistades sólidas porque suelen ser las relaciones más íntimas que tenemos. A diferencia de la familia, las amistades sólidas son relaciones que elegimos y que pueden influir en la felicidad.. El experto da mucha importancia a los trabajos que nos hacen sentir realizados. De hecho, recomienda darles prioridad. “Esto no significa necesariamente un trabajo bien pagado, porque no hace falta ganar mucho dinero para tener éxito y servir a los demás”, dice Brooks.Más allá de las cuatro áreas de la “cartera de inversión”, hay otras cosas que tienen un mayor efecto en la felicidad, según Brooks, quien dijo que gran parte de nuestra felicidad no está bajo nuestro control directo. “”.La “cartera de inversión” en felicidad contribuiría al 25% de la felicidad de una persona, pero merece la pena darle prioridad y es que, en opinión del experto de Harvard, invertir en cada aspecto de la cartera con el mismo esfuerzo puede mejorar cómo nos sentimos. Eso sí, ninguno de estos aspectos da la felicidad por sí solo, sino que deben complementarse y existir en armonía. (TN)