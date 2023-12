Propietarios de equinos y proteccionistas reclaman la liberación de vacunas

En la mañana de este lunes, un grupo de personas vinculado a los animales reclamó en Senasa la vacuna contra la encefalomielitis equina. “Hablamos con Nicolás Venditti y Julio Alieri. Ellos no enviaron a hacer una petición al municipio para que las autoridades nos den una ayuda para lograr una vacunación masiva” indicó Juliana Bouchet, vicepresidenta de la Asociación en Defensa de los Animales.Sobre la existencia de vacunas en el país y la posibilidad de proveerlas, Bouchet dijo que "en SENANA no pudieron darnos respuestas. Vacunas supuestamente hay porque en Uruguay están aplicando vacunas argentinas. Lo que no sabemos es dónde están, porque las veterinarias de Gualeguaychú no tienen, y las que tienen no están autorizadas por SENASA”, sostuvo.En tanto, Diego Denis dijo que “en la zona de Talitas la situación es muy complicada, porque hay muchos caballos muertos y el virus se sigue extendiendo. La situación es parecida en toda la zona. Es más, se han suspendidos muchísimos eventos criollos por esta cuestión. En una semana se complicó todo”.Facundo Pedroza habita la zona del Gualeyán, cerca de la Ruta Nacional 14. “Todavía no he tenido ningún caso, pero en toda la zona se está complicando. La situación se agrava día a día. Hay casos en Mercedes, Alarcón, Urdinarrain y Ceibas. Necesitamos que SENASA libere las vacunas, porque la mortandad se agrava y en el futuro puede ser peor” reclamó.El miércoles harán una petición a las nuevas autoridades municipales, pero los manifestantes insistieron en que SENASA es quien debe dar respuestas. “Los animales se mueren. Necesitamos respuestas. No podemos esperar quince días" reclamaron. (Reporte 2820)