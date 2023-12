Operaron a la argentina que sufrió un ACV: familia pide ayuda para pagar deuda

Sociedad Una argentina sufrió un ACV tras presenciar un asesinato en México

Carolina Camaño es una joven de 31 años, oriunda de Córdoba, que sufrió un ACV después de presenciar un crimen en el bar en el que trabajaba, en Playa del Carmen, México. Después de ser trasladada a un centro médico, le detectaron un meningioma y un aneurisma cerebral, y necesitaba una intervención urgente.Este viernes por la tarde, fue operada con éxito en la Clínica de Mérida de Urgencias para aumentar sus probabilidades de vida. En diálogo con el medio La voz, Juan Camaño, su padre, contó que la familia quedó con muchas deudas para poder financiar la cirugía, por lo cual están haciendo una campaña solidaria para juntar el dinero necesario.En medio de la desesperación por salvar la vida de Carolina, sus familiares pidieron ayuda a las autoridades para que les brinden los recursos económicos, aunque no obtuvieron ninguna respuesta. “Se estaba deteriorando. Y ni el gobierno provincial ni nacional, ni la embajada hicieron algo”, aseguró Camaño.En este contexto, anunció que le presentará una carta a la canciller entrante, Diana Mondino, donde le pedirá que intervenga en la desafortunada situación de su hija. “Me comuniqué con el cónsul de Playa del Carmen y me dijo que habló con las autoridades de salud de México, pero no brindó una solución. Carolina no tenía lugar, no tenía camas ni tampoco había gestionado nada en el hospital de Mérida”, detalló.