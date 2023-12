Qué pasará con la estatua de Néstor Kirchner que fue retirada del CCK

La estatua del ex presidente Néstor Kirchner, retirada recientemente del Centro Cultural Kirchner tras haber sido instalada allí en 2020, será trasladada a un municipio gobernado por La Cámpora.



Originalmente, la escultura estaba colocada en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la ciudad ecuatoriana de Quito.



En septiembre de 2019, la estatua fue retirada del edificio de la Unasur, luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador votara su remoción cuando el recinto se convirtió en la sede de una universidad.



En octubre de 2020,la representación del ex mandatario llegó al CCK como parte de los homenajes por el décimo aniversario de la muerte del santacruceño.



Ahora, antes de la asunción del libertario Javier Milei, el monumento fue retirado del ex Palacio del Correo y Telecomunicaciones.



El destino elegido por la saliente vicepresidenta, Cristina Kirchner, para la estatua fue el partido bonaerense de Quilmes, gobernado por la referente de La Cámpora Mayra Mendoza.



Sin embargo, en el distrito de la Zona Sur del Conurbano aún no se definió cuál será el lugar en el que será emplazada.