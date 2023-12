Conmovedora fiesta de la solidaridad para ayudar: donaciones y cierre con música

Paraná La edición 2023 de Once por Todos cerró a puro ritmo con artistas solidarios

Clubes, instituciones, gremios, vecinales, comercios, asociaciones, artistas y otras entidades de la ciudad se sumaron, como cada año, para concretar con enorme éxito y gran alegría, la edición 19º de “Once por Todos”.A las 11 de este viernes feriado, comenzó en la Sala Mayo del Puerto Nuevo una nueva edición de la jornada solidaria “Once por Todos”. Fueron nuevamente, 11 horas de transmisión en vivo de ELONCE para disfrutar y ratificar una vez más que "ayudar hace bien".Desde hace 19 años, “Once Por Todos” despliega gran cantidad de manos para enlazar las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once, pero, con el paso de los años, fue sumando adherentes y con el tiempo, se convirtió en la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Con la alegría, propia de lo que significa ayudar a nuestros pares que lo necesitan, se vivió la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Los artistas se sumaron una vez más a la alegría de ayudar y por los estudios de ELONCE, pasaron Rubén Giménez y Lucía, Pegó en el palo, Sofi Drei, Ballet de la Escuela de música, Samba na esquina, Pon´t a Bailar, LC Kumbia y, Aerointegral de Gimnasio Simao.A partir de las 18, comenzaron los espectáculos musicales en la Sala Mayo, donde se pudo disfrutar de Comparsa Marumbá, Ensamble de la Escuela de Música Constancio Carminio, Gerardo Farias y la Sonora, Mario Pereyra "el master" y Juan Manuel Bilat.Nuevamente, se demostró que, aún en momentos difíciles, la suma de las manos solidarias y de voluntades, pueden formar montañas de solidaridad para ayudar a quienes lo necesitan.Desde muy temprano, la ciudad estuvo movilizada por la solidaridad y concurrieron a los diferentes puntos de recepción de donaciones en cada zona de la ciudad.“Once por Todos es algo grande para ayudar a la gente y está bueno ayudar con el alma y el corazón. Es un gesto extraordinario”, reflexionaron desde una de las vecinales que participaron del evento solidario desde hace 19 años.“En estos momentos de situaciones extremas, hay que poner nuestro granito de arena. Siempre el pueblo argentino salió a relucir su voluntad solidaria”, señalaron desde otra entidad que se sumó a la alegría de ayudar.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre, protagonizaron la 19º edición de esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".El corazón de la movida estuvo emplazado en la Sala Mayo, pero el evento para ayudar a los que lo necesitan, lleva meses de preparación que se concentran cada 8 de diciembre, declarado como el Día del Vecino en la ciudad de Paraná.Las vecinales cumplieron nuevamente un rol clave y su ayuda en la jornada solidaria Once por Todos es central para recibir las donaciones en diferentes puntos de la ciudad. Algunas de las entidades que participaron y recibieron donaciones:Vecinal Jardín de las Américas; FM San Agustín; Vecinal María Auxiliadora; Vecinal Gurises de la Costa; Vecinal Güiraldes; Vecinal Barrio Las Rosas; Vecinal 1º de Julio; Club Toritos; Club Don Bosco; Vecinales AATRA III y IV; Vecinal Villa Sarmiento; Vecinal Culantrillo; Vecinal Paraná XVI Nuevo; Asociación Chicos Felices; Vecinal Jardines del Sur; ONG Avanzar al Futuro; Instituto Ciencias del Deporte; Vecinal Espejo; Gimnasio Taian; Asociación Para; Vecinal Paraná XX; Círculo Católico Obrero; Vecinal Rocamora; Club Atlético Paraná; Vecinal Artigas; Rotary Paraná Plaza, Vecinos e instituciones de Oro Verde; Liga de Veteranos de Fútbol de Paraná; Vecinal Jorge Newbery; Vecinal Parque del Lago y Sindicato Sedapper, Escuela de Policía, Bomberos Voluntarios, Personal Municipal, Prefectura Paraná, entre otras instituciones, entidades y clubes que brindan su invalorable ayuda.Como cada año, los Bomberos Voluntarios hicieron sonar su sirena en el inicio de la jornada y a cada hora cumplida en la zona del Puerto Nuevo.En la Sala Mayo fue incesante la llegada de vecinos que acercaron sus donaciones durante todo el día viernes feriado. En camioneta, autos, bicicletas, motos o a pie; no importaba el vehículo porque todos buscaron la manera de llegar y contribuir con su donación y luego, disfrutar de la música frente al río.Así, la movida que empezó en las vecinales de la ciudad, clubes e instituciones; culminó con miles de vecinos bajo el escenario emplazado en las calles del Puerto Nuevo.Por cuarto año consecutivo, hipermercados solidarios se sumaron nuevamente a la jornada. Los carritos solidarios se instalaron en los locales y estaban identificados para recolectar la ayuda de quien brindaba su gesto de corazón. Como cada año, la respuesta de las personas fue importantísima y los Carritos Solidarios salieron colmados en distintos locales de Paraná.Otra de las opciones que se consolidó como una manera de ayudar desde la computadora, el celular o cualquier dispositivo digital, fue la “alcancía solidaria” para quienes pudieran colaborar con su aporte solidario para las entidades beneficiarias. Además, quienes colaboraron con una donación pudieron participar de un sorteo de dos viajes para vacacionar en Brasil de la mano de KMB Turismo. Todo lo recaudado es distribuido en partes iguales entre los beneficiarios de Once por Todos.Con sillas, sillones, en el suelo y en las barrancas, miles de paranaenses se instalaron en calle Güemes, frente a la Sala Mayo para disfrutar de los espectáculos.Gerardo Farias y la Sonora, hizo que todos se pararan de sus sillas para bailar su cumbia y sus clásicos de siempre que viven en el corazón de los paranaenses.Por su parte, Mario Pereyra "el master", armó una verdadera fiesta y calle Güemes se convirtió en una bailanta a cielo abierto en el Puerto Nuevo. Nuevamente, Mario se sumó a la jornada solidaria y brindó un show para poner a todos a bailar.Bilat fue el cierre en el escenario solidario frente al río y deleitó a todos en una noche increíble en la zona del Puerto Nuevo.A las once horas de transmisión en vivo de la jornada solidaria, el cielo se iluminó con el show de fuegos artificiales dispuesto para festejar la ocasión.“Gracias a todos los que colaboraron y a la gente que trabajó en la Sala Mayo para que la ayuda llegue a los beneficiarios. Desde el principio, sostenemos que la Solidaridad tiene un poder transformador y lo hicimos una vez más”, afirmó Claudia Luero en las palabras finales desde el corazón de “Once por Todos”.“Hay muchas entidades que hacen de la solidaridad una tarea diaria y además, se sumaron a trabajar este día durante todo el día. Por eso merecen un reconocimiento y un agradecimiento enorme”, concluyó Luero.