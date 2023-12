Policías de Perú hicieron el pasito de “Ke Personajes” en un acto: video

Un grupo de policías de la ciudad de Huánuco (Perú) se convirtió en viral en las últimas horas y a raíz de un particular video que se difundió y donde se los ve protagonizando una llamativa coreografía durante un acto oficial en esta ciudad del país del norte.Y es que los efectivos eligieron una canción del grupo de cumbia entrerriano “Ke Personajes” para animar, de una manera por demás llamativa, un acto en las calles de esta ciudad. Y el video se convirtió en furor.Además, en un momento se suma a la coreografía una mujer con un traje ajustado y de un material similar al cuero (o engomado) y quien, como si fuese una especie de Gatúbela, acompaña a los policías peruanos en el baile.“Oye, mujer” fue el tema que los uniformados de la fuerza de seguridad de Huánuco eligieron para dejar en evidencia su destreza en el baile.Una de las grandes virtudes de Emanuel Noir, cantante del grupo entrerriano, está representada por sus particulares pasos al momento de bailar mientras canta. Sin embargo, y a juzgar por lo que se ve en el video -donde imitan con mucho talento los movimientos del cantante argentino-, los policías de Perú no tienen nada que envidiarle a Noir al momento de “tirar unos prohibidos”.El video no tardó en replicarse rápidamente (principalmente TikTok) donde, al igual que quienes observaron el baile en vivo y en directo, la mayoría de los comentarios fueron simpáticos y buena onda para con los policías y su destreza oculta.

El fenómeno de “Ke Personajes” ha superado cualquier barrera, ya sean físicas o de soberanía. En la plataforma Spotify, el grupo que tiene a Noir como voz principal se quedó con el primer lugar en la lista de los artistas con más reproducciones en Argentina, indicóSin embargo, parecieran no quedar dudas de que en el resto del continente americano -y en otros países de habla hispana-, la música de “Ke Personajes” también ha marcado a sus oyentes y ha despertado un fanatismo y un magnetismo que parece no conocer de límites.