Se hundió un remolcador y barcaza chocó a lancha de Prefectura en el río Paraná

Cerca de la medianoche del jueves, un barco remolcador se hundió en el río Paraná, ante la desesperación de los tripulantes. Sucedió en Puerto General San Martín, al norte de Rosario. Ya en la mañana del viernes, en tanto, una barcaza de gran porte chocó a una lancha de Prefectura, cuyos ocupantes saltaron al agua para salvarse.La barcaza remolcadora, conocida como Urano, se encontraba en la terminal 6 de San Lorenzo. De manera imprevista, comenzó a hundirse. Las siete personas que componían la tripulación tuvieron que escapar rápidamente: en apenas un minuto y medio, la nave quedó bajo el agua.El barco pertenece a la empresa de transporte y logística El Hauar, que informó que no se registraron víctimas. Se realizan pericias para saber qué sucedió y Prefectura Naval Argentina, junto con la firma, evaluaban el impacto ambiental.El gremialista Ramírez, en cambio, tildó el accidente de "situación límite" y aseguró que tres personas fueron trasladadas en ambulancia.Según su versión, el episodio se habría originado por una "maniobra inentendible cuando estaba en el muelle". El portal local SL24 también desliza otra hipótesis: una sobrecarga de combustible como detonante de la situación.Cuando los trabajadores de la terminal fluvial todavía no se habían recuperado del shock, otro imprevisto golpeó a Puerto General San Martín.El accidente tuvo lugar en la terminal 6 a las 8.10 de este viernes y quedó filmado por cámaras de seguridad.En las imágenes se ve a una barcaza verde, de gran tamaño, avanzar sobre una lancha de Prefectura, con al menos media decena de agentes sobre la embarcación pequeña.Algunos de los prefectos saltaron al agua para salvarse. Otros quedaron dentro de la lancha, atrapados pero ilesos.La barcaza estaba a la deriva. Al parecer, había cortado cabos debido a la correntada. "Es una terminal muy particular, está justo en una curva del Paraná", dijo Ramírez.Desde hace algunos días, el río Paraná está presentando una creciente. A la altura de Rosario, este viernes registraba 4,66 metros, por encima de los 4,62 metros del miércoles y el jueves. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, el nivel ya había trepado al de alerta el jueves y así se mantenía este viernes, en medio de la influencia de El Niño.