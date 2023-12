La historia del árbol de Navidad: un símbolo de unión de culturas y creencias

El árbol de Navidad sustentable

A medida que elavanza inexorablemente haciaelcomienza a impregnar el aire. En este contexto,no es una fecha cualquiera, sino unen el que se erige elEste acto, más que una simple, se convierte en unEl árbol, con suno es solo un adorno, sino un faro de esperanza y felicidad en los hogares de todo el mundo.Sin embargo, detrás de estase esconde unaLos árboles de Navidad, con suson el resultado de una evolución quesegún explicó elCabe recordar que el 8 de diciembre es, además,por lo que se trata, también, deEsta fecha conmemora, entre otras cosas,De todos modos, la historia del árbol de Navidad es un mosaico de influencias que va más allá de una sola creencia o práctica religiosa. Mirando hacia el norte de Europa, las culturas nórdicas tenían sus propias tradiciones que contribuyeron a lo que es hoy este símbolo. En estas sociedades, fin de año era un tiempo para honrar a Frey, el Dios de la fertilidad, la luz del sol y la lluvia.Bajo esta idea, se decoraba un árbol como un tributo a este Dios, en un gesto que simbolizaba la esperanza y la renovación. Esta práctica, aunque distante en tiempo y espacio, resuena en la forma en que adornamos nuestros árboles hoy en día, con luces y decoraciones que reflejan la luz y la vida.De manera similar, los celtas, con su profundo respeto por la naturaleza, también influenciaron esta tradición. Ellos celebraban el solsticio de invierno adornando uny rodeándolo de antorchas. Esta ceremonia no solo era una forma de marcar el cambio de estación, sino también una expresión de comunidad y alegría. Estas reuniones alrededor del árbol, llenas de música y baile, prefiguran las modernas reuniones familiares en torno al árbol de Navidad.El cristianismo adoptó y adaptó las tradiciones paganas, detalló el experto, infundiéndoles un nuevo significado. Las hojas perennes, que mantienen su color y vitalidad a lo largo de las estaciones, se convirtieron en un símbolo del amor eterno de Dios y del nacimiento de Cristo.Así, el árbol de Navidad, en su uso y forma actual, que es principalmente de índole artificial, es un símbolo de convergencia donde se entrelazan antiguas creencias paganas y enseñanzas cristianas, reflejando un legado cultural que es tanto diverso como unificador.En diálogo con Casullo repasó: “En el árbol de Navidad observamos aly al cruce de culturas que, en este caso, tiene al paganismo y al cristianismo. En el norte de Europa, mucho antes de la aparición de la Navidad como festejo oficial, se tenía la costumbre de celebrar el solsticio de invierno a través de la consagración del árbol”.“Además -siguió -, en las culturas paganas se celebraba el nacimiento de Frey, que es el Dios del sol. Los paganos del norte lo reivindicaban a Frey y los romanos, por su parte, al dios Sol Invictus. Ambas deidades son parecidas en su concepción simbólica.Los cristianos, en su confrontación con el paganismo, adoptaron este árbol. Según el mito, un evangelizador en Alemania lo cortó y lo sustituyó por un“Así, comenzaron las tradiciones de adornar con manzanas rojas, representando el pecado original, y luces, simbolizando el alma de Cristo.Con el tiempo, la Navidad y su árbol se popularizaron más allá de estas religiones y tradiciones. En el siglo XIX, con el nacimiento del capitalismo, el festejo adquirió un carácter comercial, popularizando los regalos para los niños”, repasó el historiador.Y recapituló:Esta tradición del árbol está vinculada a los pueblos de Europa del Norte y al paganismo, especialmente a la mitología de los vikingos. La celebración incluye armar y decorar el árbol, relacionado con el Dios Frey y el Yggdrasil, el árbol del universo. Desde el siglo VII, con el choque de culturas, los cristianos adoptaron esta tradición, transformándola y mezclándola con sus propias creencias”.Según Casullo,Ninguna termina del todo ni reemplaza a la otra, pero van tomando sentidos distintos”.En ese tono, “la celebración comienza a tener en el siglo XX una vinculación muy fuerte con el mercado. Ahí aparecen los regalos, los jardines y hoy, desde ya, hay una adaptación a la sustentabilidad y al hecho de no celebrar, por ejemplo, cortando un pino. No es que todos los árboles van a ser sustentables o reciclados; simplemente se va a dar una coexistencia en la tradición”, dijo el docente.Así las cosas, en un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad imperiosa para muchos, la temporada navideña ofrece una oportunidad única para ser creativos y respetuosos con el medio ambiente. La dinámica es clara: decorar árbol de Navidad de manera que sea hermosa, acogedora y, sobre todo, sostenible. La clave está en aprovechar al máximo los recursos disponibles, sin sacrificar la magia y el encanto de estas fechas tan especiales.Por ejemplo, algunas ideas pueden ser: si los adornos del árbol parecen desgastados o poco inspiradores, no hay necesidad de desecharlos: un poco de pintura puede darles una nueva vida, y los recortes de papel colorido pueden transformarlos completamente. Esta simple acción evita el consumo innecesario de nuevos recursos.La creatividad juega un papel crucial en la creación de adornos navideños únicos y sostenibles. Materiales que normalmente se descartarían, como potes de yogur, pueden convertirse en objetos decorativos. En cuanto a los adornos, elementos naturales como hojas o ramas son una excelente manera de reducir el uso de plásticos. Esta Navidad, al adoptar estas ideas, no solo se celebra la festividad, sino que también se contribuye a un futuro más sostenible y armonioso.