Fueron estafados con falso empleo para Mercado Libre y perdieron 700.000 pesos

Dos parejas jóvenes de entre 21 y 28 años perdieron $700.000 con una falsa oferta de trabajo remoto. Victoria, una de las víctimas contó que la estafa por ese monto fue este miércoles mientras ella y su cuñada creían que estaban ayudando a despachar pedidos de compradores para las empresas Mercado Libre y Mercado Pago.“A mi cuñada se le había presentado la oportunidad del trabajo donde comenzaba con una inversión muy pequeña y podía recuperar casi el doble. Entonces dijimos: bueno, si es así, es rentable, se puede”, relató la joven.“Cuando empezamos a poner ese dinero, pidieron cada ver más y más. Por la necesidad y la esperanza que nos había generado, seguimos adelante. Creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, que iba a funcionar, pero terminamos perdiendo alrededor de 700.000 pesos”, confesó.Ambas parejas dijeron tener trabajo pero que “no son de los más rentables”. Y que por ese motivo estaban dispuestas "a trabajar un poco más", especialmente porque una de ellas tiene un bebé de 10 meses “y es un gasto grande”.Victoria aseguró que vio esta oportunidad como "algo esperanzador para poder cubrir un poco las deudas del argentino promedio”. Desesperante fue darse cuenta que “esa publicidad que parecía ser de Mercado Libre, no lo era, "sino que se trataba de otra página que se hacía pasar por ellos y de ese modo nos estafaron”.La joven agregó que el artilugio consistía en que ese anuncio “tenía un link de WhatsApp y desde ahí nos derivaron a Telegram donde empezaron a pedir que hagamos más transferencias. Tenemos los datos de las personas a las cuales les transferimos, pero no sabemos si son las cuentas reales de quienes nos estafaron, o las utilizan para pasar el dinero por ahí y después llevarlo a otro lado”.El momento en que se dieron cuenta que fueron estafados ocurrió cerca de las 20 horas de este miércoles “cuando llegamos a completar lo que ellos llaman tareas y se suponía que íbamos a recuperar toda la inversión y cobrar la comisión, pero nos pusieron una tarea más con un monto muchísimo más alto que claramente no podíamos completar”. Luego de eso no contestaron más los chats a pesar del pedido desesperado de las jóvenes.Por las capturas de pantalla que mostraron las damnificadas, los mensajes de las aplicaciones de mensajería que iban recibiendo, parecen respuestas generadas con inteligencia artificial."Para depositar los 700.000 pesos recurrí a familiares y a préstamos de nuestras tarjetas de crédito”, detalló Victoria que ahora junto a su cuñada están buscando trabajo “para poder cubrir las deudas que ocasionamos por un error nuestro”. (La Capital)