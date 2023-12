Policía hallado culpable de homicidio: “Siento alivio”, dijo madre de la víctima

Policiales Se declaró culpable de homicidio a un agente policial en Gualeguaychú

En un nuevo juicio por jurados que se realizó en Gualeguaychú, se halló “culpable” al agente policial Mauricio Gómez por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El veredicto se dictó en el marco del proceso que se realizó por la muerte de Iván Perez, de 24 años, ocurrida el 9 de octubre de 2019.“Agradezco el juez, al fiscal, al mejor abogado que pusimos, Di Lollo, se trabajó mucho para llegar a esto, con mucha responsabilidad. En el primer juicio se juzgó mucho a Iván y no al policía, esta vez fue juzgado Mauricio Gómez. Yo tenía mucha fe”, agregó.

La mujer admitió que “un fallo al revés me hubiera traído mucho más dolor”, y añadió que “siento un poco de paz, al menos el asesino va a estar pagando, porque para nosotros no iba a ser nada lindo que quedara libre y encontrarlo en la calle. O que vuelva a cometer el mismo hecho, porque con estos sueltos en la calle uno nunca sabe lo que puede pasar”.También destacó que “yo luché mucho por Iván, más allá de que nunca conseguí ayuda luché hasta el último día. Nunca logré que me ayudaran. Yo creo que sigue todo igual”. Y en este sentido, reclamó ayuda para los adictos y sus familias.Contó asimismo que cuando se conoció el fallo “pegué un grito, le di gracias a Dios. Hay muchos casos de estos que han quedado en la nada”.Finalmente, emocionada dijo a Radio Máxima que “a Iván lo recuerdo como era, cariñoso, me cebaba mate a los pies de la cama”.