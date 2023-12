Rescataron los cuerpos de los tres andinistas argentinos en Chile

En medio de un nuevo operativo de rescate que se realizó hoy en el Cerro Marmolejo, en Chile, se lograron recuperar los cuerpos de los tres andinistas argentinos que estaban desaparecidos desde el 29 de noviembre último.Este miércoles personal de Socorro Andino, Senapred y el Grupo de Operaciones Policiales de Chile concurrieron en helicóptero hasta la zona donde estaban los andinistas: Ignacio Lucero que era guía de montaña; Raúl Espir, que era el intendente de la localidad pampeana de San Martín, y Sergio Berardo, que era escribano.Según informaron los especialistas, para el operativo de rescate solo tenían un plazo de siete horas ya que en ese lapso se abría una ventana de buen clima, que iba a permitir finalizar con el trabajo de los rescatistas.Ahora, los cadáveres de los andinistas se encuentran en el punto base de Lo Valdés. Tras la confirmación de la muerte de los tres argentinos, se inició un operativo para su repatriación.Sin embargo, el mal clima generó que los expertos tuvieran dejar los restos georreferenciados y anclados a la tierra a 4.800 metros de altura.Los especialistas señalan que se trataba de una zona complicada, no solo por los factores climáticos, si no porque este invierno se acumuló mucha nieve y eso es un factor negativo para el rescate.Se espera que el Servicio Médico Legal (SML) le practique la autopsia a los tres andinistas para confirmar cómo fallecieron, y según trascendió, la posible causa de muerte podría ser una violenta ráfaga de viento frío.Los tres andinistas habían planeado su ascensión durante meses junto a otros dos ciudadanos chilenos, quienes finalmente decidieron no continuar en la excursión.El pasado lunes, los cuerpos fueron encontrados en una zona cercana al último punto registrado por el rastreador GPS de los andinistas.El hallazgo de los cadáveres estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que había iniciado las tareas para rescatarlos del cerro.