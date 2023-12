Detectan un brote de encefalomielitis equina en el refugio de una ONG de Rosario

A una semana de la declaración de la emergencia sanitaria del Senasa, se multiplican los casos de encefalomielitis equina en todo el país. En los últimos días se registró un brote en el refugio de la ONG Liberación de Caballos Rosario, que alberga unos 90 animales rescatados de situaciones de tracción a sangre y otras situaciones de maltrato.



El lunes pasado murió el primer caballo, tras sufrir una agonía con síntomas muy fuertes, y este miércoles ya hay dos yeguas más infectadas, que no toman agua ni comen y se teme que mueran en las próximas horas. "Ese es el reporte por ahora, no te puedo decir dentro de un rato", aseguró a La Capital Claudia Lobos, integrante de la asociación.



Explicó que los animales "tienen una muerte espantosa y sufren muchísimo". "Tienen una marcha deficiente, mueven la cabeza, se caen, gritan y se revuelcan. Realmente es horrible y la pasan muy mal", precisó.



Ante este escenario, desde Liberación de Caballos Rosario piden ayuda a la comunidad para poder costear los gastos veterinarios, las medicaciones que necesitan los animales y también para poder comprar comida de calidad y reforzarles el sistema inmunológico a los que aún no se vieron afectados por el virus.



Una de las yeguas que agoniza por estas horas tiene un potrillo, que ya no puede tomar leche materna y necesita sí o sí de un suplemento para poder sobrevivir. Los voluntarios aclaran que de por sí es muy difícil sostener económicamente el refugio en condiciones normales y se complica aún más frente a este brote.



"La enfermedad se transmite rápidamente. El vector es un mosquito, pica al ave que tiene el virus y luego pica al caballo y lo contagia. Entre caballos no hay contagios, pero el brote ya está presente en el campo", señaló Lobos a este diario y recordó que los caballos alojados en el lugar "ya vienen con el sistema inmunológico comprometida y habiendo vivido vidas muy difíciles" por lo cual la tarea es titánica.



El objetivo en este momento es evitar que se enferme el resto de la tropa. Próximamente, realizarán diferentes tareas para ahuyentar a los mosquitos, además de fumigar y colocarles repelente en el cuerpo a los caballados. Pero la situación está muy complicada.



Senasa ya está al tanto del brote y les dio las indicaciones correspondientes. Los médicos veterinarios de Liberación de Caballos Rosario se están encargado pero son medicaciones para paliar los síntomas, ya que el cuadro es irreversible y la enfermedad mortal.



Por otra parte, Lobos hizo hincapié en que "en 2016 la administración política de ese momento sacó la vacuna del calendario obligatorio porque no había casos hacía mucho tiempo, por lo que se dejó de vacunar y ahora reflotó la enfermedad".



Al respecto, agregó: "Nosotras no tenemos vacunas porque los laboratorios dejaron de fabricarla masivamente. Sólo los que tienen caballos pura sangre o de carreras, acceden. Los que tenemos una ONG de rescate equino no llegamos a obtenerlas". Por lo pronto, un laboratorio nacional está haciendo las vacunas para la encefalomielitis equina y les prometió prioridad a la hora de comenzar a distribuirlas.



"Estamos haciendo todo lo posible por sostener esto y necesitamos toda la ayuda posible", concluyó. Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar con Liberación de Caballos Rosario pueden hacerlo de diversas maneras. Está la opción de sumar un aporte de manera mensual para ayudarlos a sostener el refugio y también de donar por única vez en esta oportunidad para comprar los remedios, suplementos y comida que necesitan los 90 caballos rescatados y víctimas de maltrato.



Transferencia bancaria



Cuenta Corriente en pesos en el Banco Municipal de Rosario



CBU: 0650020701000001069607



Alias: REY.RUTA.RULO



Tras mandar el dinero, es necesario enviar el comprobante por Whatsapp al 341 5043424 (Cisco) Qué es la encefalomielitis equina Dentro de las encefalomielitis equinas existen Este, Oeste y Venezuela. Estas son enfermedades exóticas para el país, ya que el último registro oficial de Encefalomielitis del Oeste (EEO) es en 1988. La Encefalomielitis Equina Venezolana (EEV) nunca estuvo presente en nuestro país y así se declara ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).



La tasa de letalidad (el porcentaje de equinos muertos sobre los que se enferman) puede llegar al 90 por ciento para EEE y entre 20 a 30 por ciento para EEO, el resto puede convalecer y quedar con secuelas en algunos casos. En el caso de la EEV, la tasa de letalidad es muy variable, del 40 a 90 por ciento. También pueden quedar secuelas en los equinos que convalecen. (La Capital)