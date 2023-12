Cupo Laboral Travesti Trans: 955 personas trabajan en el Estado Nacional

Este lunes se presentaron los resultados del Noveno Monitoreo de Cupo Laboral Travesti Trans, que arrojó un incremento del 10,4 % con respecto al relevamiento anterior de agosto de 2023, y más de un 900% desde la implementación de la política de cupo travesti- trans en el Estado Nacional. La mayor parte de los ingresos se produjeron en localidades fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) presentó los datos del último monitoreo de cumplimiento la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Según dicho informe, actualmente hay 955 travestis, trans y transgénero trabajando en la Administración Pública Nacional (APN).



“Esta política pública es una medida de acción afirmativa que brinda la posibilidad a las personas travestis y trans de elegir y construir un proyecto de vida con dignidad”, afirmó la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Agustina Ponce.



Además, subrayó que, a pesar de los avances en materia legislativa alcanzados en los últimos 11 años, los prejuicios y la discriminación siguen siendo una barrera para el efectivo acceso a derechos de travestis, transexuales y transgéneros.



“Debemos cuidar esta ley y profundizarla, así como organizarnos para defender el piso de derechos conquistados en materia de género y diversidad para las nuevas generaciones”, concluyó. La aplicación de la Ley 27.636 en números

Según el Noveno Monitoreo de Cupo Laboral Travesti Trans de noviembre de 2023 elaborado por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, se registran 955 cargos ocupados por personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero (TTT). El número representa un incremento del 10,4 % de personas TTT contratadas en relación al octavo monitoreo, con un total de 90 nuevos ingresos, de los cuales 40 se corresponden a localidades fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La cantidad de personas travestis, trans y transexuales que se desempeñan en el Estado Nacional se incrementó notablemente a partir de las políticas de cupo laboral: entre junio 2020 y noviembre de este año, la cifra ascendió de 101 a 955 personas que cuentan con un empleo registrado. Esto es un aumento de más del 900%.



Además, según el cumplimiento en cada jurisdicción, se observa que, de los organismos públicos relevados, más de un 22 % incrementaron las contrataciones de personas TTT en sus plantas. En el desagregado se observa que más del 13,91 % ya cumplen, e inclusive han superado, el 1 % establecido como piso por la Ley; casi un 20,53 % ya se encuentran superando el promedio; y ya han alcanzado prácticamente el cupo entre el 0,5 % y el 0,9 %, mientras que un 45,03 % han iniciado contrataciones.



Cabe resaltar que en el MMGyD se encuentran trabajando 35 personas travestis y trans, lo que representa el 3,38 % del total de trabajadoras y trabajadores de esta cartera.



En cuanto a la modalidad de contratación, se registra en mayor frecuencia las previstas bajo la Ley Marco: casi un 40 % de las personas que travestis, transexuales y transgéneros ingresaron bajo estos sistemas de contratación. Asimismo, se registra que se mantienen los cargos presupuestados por planta permanente, con casi un 22 % de los puestos.



Con respecto a la distribución geográfica de los puestos, si bien la jurisdicción con mayor porcentaje de personas TTT contratadas sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 58,32 %, en cada monitoreo se registran incrementos de las contrataciones a nivel federal. Así, desde la implementación de la ley, a nivel federal se produjo un incremento del 14 % al 41,7 % en las contrataciones en las 23 jurisdicciones por fuera de CABA. Ley de Cupo laboral travesti- trans

La Ley N° 27.636 de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” establece en su Artículo 5 un piso de referencia para la contratación -en todas las modalidades regulares vigentes- en los tres poderes del Estado Nacional, (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de su planta con personas travestis, transexuales y transgénero.



Con el antecedente del Decreto 721/2020, que establecía el cupo del 1 % para travestis, transexuales y transgéneros en el Poder Ejecutivo Nacional y, la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans Ley 27.636 que fue reglamentada mediante Decreto 659/21 y anexos, se designa al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como autoridad de aplicación. Tal como lo establece este organismo en su Resolución 561/2021, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad tiene a su cargo el seguimiento y monitoreo trimestral de la cantidad de cargos cubiertos por travestis, transexuales y transgénero.



Como herramienta para la recepción y administración de perfiles, la misma resolución organiza el “Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero - Diana Sacayán - Lohana Berkins - Ley N° 27.636” como área que registra los datos de las personas inscriptas, recibe y envía pedido de perfiles por parte de los organismos y empresas de todos los sectores y colabora en el monitoreo trimestral.



Políticas de Acceso al Empleo para personas travestis, transexuales y transgénero

Según el noveno monitoreo del MMGyD, 8196 perfiles de travestis y trans están en el Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y/o Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.



El Registro como herramienta para la búsqueda de perfiles mantiene su incidencia al respecto del Octavo Monitoreo. Se destaca la participación del Registro en el envío de perfiles para 249 contrataciones (26,07 %), afirmándose como estrategia de búsqueda de perfiles para la contratación de personas TTT, a la vez que se incrementan los registros de contrataciones en el marco de la Ley 27.636 se hace consistente como política afirmativa, representando casi un 70 % del total de contrataciones.



Además, se realizaron más de 500 actividades de capacitación y asistencia técnica sobre acceso y permanencia laboral travesti- trans en el marco del decreto 721/2020 y luego la Ley 27.636 que establece un cupo laboral para este sector en el Estado Nacional. En estas instancias se alcanzó a 15.009 trabajadores y trabajadoras del sector público en sus tres niveles, del sector privado, sindicatos y universidades. Acceso a derechos para personas trans, travestis y transexuales

En cuatro años de gestión, el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos TTT alcanzó a 2.440 personas y en este marco se realizaron 21 operativos territoriales. Esta política brinda asistencia a través de equipos interdisciplinarios que acompañan a esta población en ámbitos como el acceso a trámites registrales; a necesidades para adultas y adultos mayores y vejez; emergencia y programas sociales; educación; salud; justicia; vivienda; seguridad social; y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Además, se trabajó en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y de áreas de género y diversidad de gobierno locales. Intervenciones violencia institucional

Respecto de la intervención en casos para la prevención y abordaje de la violencia institucional, 24 personas asistidas. Asimismo, se realizó un taller de Interseccionalidad, géneros y relaciones de géneros desde una perspectiva de diversidad sexual a jefes y subjefes del Servicio Penitenciario Federal Nº1 y 4 de Ezeiza, donde se capacitaron 30 personas. También se llevaron a cabo 22 encuentros en total en los Complejos Penitenciarios Federal N°1 y 4 de Ezeiza en el marco de los talleres “Tendiendo redes” y “Masculinidades” en articulación con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Políticas de salud inclusiva

A través del Programa Generar, se promovieron proyectos para que 10 gobiernos locales accedan a financiamiento para la creación y/o fortalecimiento de consultorios inclusivos, para que desarrollen acciones de promoción del acceso a derechos para LGBTI+, a la visibilización y formación comunitaria de la perspectiva de géneros y diversidad, y a potenciar competencias para el ingreso al mundo laboral.



Se acompañaron 140 casos vinculados con el acceso a la salud, que conllevaron la articulación con distintos organismos del Estado, para que las denuncias particulares a obras sociales y prepagas obtengan una resolución efectiva.



Por otra parte, se realizaron foros y mesas de debate para la promoción de la salud integral de LGBTI+ desde una perspectiva interseccional y de diversidad corporal destinada al personal de hospitales públicos nacionales, organizaciones sociales, territoriales y de la sociedad civil; como también más de 107 capacitaciones para la promoción de derechos, la transversalización de la perspectiva de diversidad y el acceso a la salud integral desde un enfoque despatologizado. Asimismo, se elaboraron siete publicaciones y distintas piezas comunicacionales de difusión para promover un enfoque de igualdad en la diversidad en el ámbito de la salud, atendiendo los casos de infancias y adolescencias. DNI No Binario

Se desarrollaron programas de capacitación, en articulación con Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), destinados a las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional (APN) con el objetivo de garantizar la aplicación del Decreto 476/21 de DNI con la opción “X”, como también de la Ley 26.743 de Identidad de Género. Estas instancias fueron replicadas desde 2022 en distintas instituciones y organismos, tales como colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, entre otros. Se recibieron, gestionaron y acompañaron 106 situaciones en relación a los derechos garantizados por el Decreto 476/21 y la Ley de Identidad de Género.



La lucha del movimiento LGBTI+ logró derechos a lo largo de su historia, en especial cuando fueron acompañados por la decisión política de un Estado presente. Entre ellos se encuentran la Ley N°26.618 de Matrimonio Igualitario, la mencionada Ley de Identidad de Género o la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán”. En esta línea, sin desconocer lo que resta conquistar, poner en perspectiva histórica lo logrado permite valorar el fruto de la organización colectiva.



Por el MMGyD estuvieron presentes la coordinadora de Acceso al Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, Cintia Pili; y la responsable del Registro Único de Aspirantes, Laura Cardozo.