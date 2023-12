Línea 149: la atención a las víctimas de accidentes de tránsito aumentó un 470%

¿Qué asistencia brinda la Línea 149 opción 2 de la ANSV?

En estos cuatro años de gestión la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ganó notoriedad en la opinión pública por la Ley de Alcohol Cero al volante, las sanciones a los banquineros y las suspensiones de licencias a aquellos conductores que protagonizaron escándalos en la calles y rutas. Pero hubo un área que no muchos conocen y que para el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, fue crucial: el constante desarrollo de la Línea 149 opción 2 de asistencia a víctimas de siniestros viales.La ANSV, organismo del Ministerio de Transporte, cuenta con la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, que funciona desde la Línea 149 opción 2, a través de la cual brinda un servicio gratuito que ha sido reconocido y tomado como ejemplo por distintos países. Desde su creación y puesta en funcionamiento en enero del año 2020 hasta noviembre de 2023 su uso se quintuplicó.Los números oficiales de la Línea 149 opción 2 hablan por sí solos: de las primeras 189 llamadas gestionadas en 2020 a las 890 recibidas en noviembre de este 2023, el crecimiento fue de 470%. Y aún resta computar el mes de diciembre, históricamente uno de los momentos del año con mayor siniestralidad vial.Con meses récord en resolución de casos, como marzo de 2021 (109 asistencias realizadas), agosto de 2023 (102) y octubre de 2023 (103), la curva de crecimiento en la utilización de la Línea 149 opción 2 por parte de los ciudadanos continúa creciendo."Las víctimas y sus familiares fueron el corazón de estos cuatro años de gestión. Por eso creamos esta Red de Asistencia, que trabaja todos los días para intentar mitigar las consecuencias que produce un siniestro grave. Desde un psicólogo para transitar el duelo hasta una prótesis, desde los gastos fúnebres hasta el acompañamiento en el juicio y los traslados de la familia, esta herramienta siempre dio soluciones concretas. No existe un servicio así en ningún lugar del mundo, pese a que debería ser habitual según dicta el Plan de la Década de Naciones Unidas para la seguridad vial. Pasar del hashtag amistoso y la suelta de globos o dar respuestas concretas a alguien que está desesperado es una obligación que no se debe eludir", sostuvo Martínez Carignano.La Red es totalmente gratuita y funciona en todo el país durante las 24 horas, y para cuando finalice diciembre se estima que unas 1.000 personas habrán recibido algún tipo de asistencia en 2023 por parte de la ANSV.Viviam Perrone, cofundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor y miembro de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, dio su punto de vista sobre estos cuatro años del servicio: "Cuando comenzó a funcionar el número de ayuda para víctimas y para familiares de víctimas era un 0-800. Desde Madres del Dolor dijimos que ese 0-800 no iba a funcionar porque era muy difícil de recordar. Se nos escuchó y esta gestión modificó el número al 149 que no solo es muy fácil de recordar, sino que hoy también es nuestra guía para víctimas, porque no solamente es para cuando se necesita"."Si ocurre un hecho vial uno generalmente no sabe ni dónde tiene que ir ni con quién tiene que hablar. Entonces llamando al 149 opción 2 hay abogados y psicólogos que en esos momentos tan delicados y de tanto dolor pueden guiar a las víctimas y a las familias de las víctimas", sostuvo Perrone.La Red se activa en la instancia posterior a la emergencia y las víctimas no tienen un límite de tiempo para comunicarse. En este sentido, en noviembre el 50% de los llamados fueron por siniestros ocurridos durante el mes corriente, el 33% dentro del último año y el 17% restante por casos que tuvieron lugar hace más de un año.Las personas que se comunican con la Línea 149 opción 2 son atendidas por profesionales capacitados para asistir a quienes llaman buscando cubrir las distintas necesidades que se presentan luego de un hecho vial. La atención inicial es telefónica, pero si la situación lo requiere, la asistencia continúa de manera presencial, como, por ejemplo, si la víctima necesita tratamiento psicológico y/o de rehabilitación física, o si se requieren traslados sanitarios y/o de familiares. Los principales servicios que brinda la Red son:- Asistencia psicológica: contención telefónica inmediata y tratamiento psicológico presencial.- Asistencia jurídica: asesoramiento telefónico inmediato y derivación para atención presencial.- Asesoramiento sobre servicios sociales: información sobre la obtención de prestaciones sociales.- Coordinación por asistencia médica y rehabilitación: internación, rehabilitación, aprobaciones para prótesis, etc. de manera gratuita.- Ayuda económica: asistencia para el grupo familiar cuando el afectado sea el sostén económico del hogar.- Traslados y hospedajes gratuitos: traslado sanitario con cobertura nacional incluyendo familiares y su correspondiente hospedaje. En el caso de ser necesario, la red también asiste a las familias en el traslado de féretros.