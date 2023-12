Calor: explican qué factores generarían que el verano sea un poco más benévolo

Pronostican un verano húmedo y lluvioso, pero no tan caluroso. En la Mesopotamia lo que más preocupa son las inundaciones por lluvias: el fenómeno de El Niño ya está haciendo estragos y la tendencia indica un próximo trimestre pasado por agua.Ésa es la zona del país en la que más impactarán las lluvias,, mientras que en la zona centro-este (que incluye el AMBA y la Costa), se espera que las precipitaciones sean superiores a lo normal pero no tanto.Las marcas de calor más extremo del país se esperan para el norte y noreste del país. Incluso en la región de Cuyo se estima que la anomalía climática (con valores por encima de lo normal) sea mayor que en el área costera argentina.Las causas que generarían que el verano sea un poco más benévolo en cuanto a las temperaturas podrían tener vinculación con una variable que fue destacada en un informe climático de la Bolsa de Comercio de Rosario, que indica que la, a diferencia de lo que está ocurriendo en Brasil.(la jornada cuasi otoñal de este domingo fue un ejemplo), lo que actúa como un moderador de temperaturas.Sin embargo, el mismo informe también advierte que-que incluso muestra para esta época algunos días de temperaturas mínimas por debajo de lo habitual-Marcelo Madelón, meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente, aportó que el hecho de la que temperatura no sería más elevada “Madelón argumentó: “Como el próximo va a ser. Eso va a influir en el promedio y va a dar lugar a que en vez de ser una época más calurosa que lo normal, termine siendo normal, acorde a los meses de diciembre, enero y febrero”.El experto agregó: “El noroeste y el oeste de la Patagonia van a ser más secos, con menos cobertura nubosa y por consiguiente la temperatura va a ser más alta que lo normal. Ahí se ve otra vez la relación lógica entre lluvias y temperaturas. Por eso, en estos dos últimos años de sequía hemos tenido olas de calor y temperaturas extremas, con récords históricos en la temporada 2022-23”.Sobre la temperatura del Atlántico, Madelón dijo que “los informes actuales se basan en una comparación entre la temperatura del mar del Brasil, que está entre 26 y 27 grados en la zona costera, y la del sector argentino que ahora en diciembre está entre 18 y 19 grados. Esa gran diferencia hace que el aire que ingresa desde el mar en Brasil sea mucho más cálido que el que ingresa del mar en Argentina”.El especialista coincidió con el informe rosarino en que “es de esperar que con el correr de los días, por el simple hecho de llegar el verano, la temperatura de la superficie del mar en las costas argentinas suba un par de grados hasta alcanzar valores de entre 22 y 23 grados, dependiendo de la playa".Pese a este leve aumento esperado en la temperatura del agua -siguió Madelón-, “, algo que no ocurre en Brasil que ha tenido varias olas de calor”.Esta diferencia entre la temperatura del mar en Brasil y Argentina, finalizó el experto, no tiene que ver con el efecto de El Niño en una y otra geografía: “El Atlántico brasileño tiene una corriente de agua cálida que viene desde el norte y su origen en realidad es África. Esa corriente al chocar contra las costas a la altura de Recife tuerce hacia el sur, dando lugar a la corriente cálida de Brasil, que no ingresa a la Argentina de lleno porque tenemos un remanente de agua fría que viene del Sur por la corriente de Malvinas”, completó en diálogo con el diario