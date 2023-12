El hijo de Sergio Massa denunció al dibujante Nik por difamación

#BuenLunes Hola Malena Galmarini @MalenaGalmarini Me llegó una carta documento de tu hijo Tomás “Toto” Massa (Aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como “niño”). La carta dice que se me va a perseguir judicial y… pic.twitter.com/GIwgGX47le — Nik (@Nikgaturro) December 4, 2023

Tomás “Toto” Massa demandó a Nik por difamación, según contó el propio dibujante. En su cuenta de Twitter (ahora X), el creador de Gaturro compartió una imagen de la comunicación legal que recibió por parte de una firma de abogados con base en Estados Unidos, en representación del hijo del Ministro de Economía.En la carta en inglés, enviada por el estudio Salcedo Attorneys at Law (del estado de Florida), se afirma que Nik incurrió en afirmaciones “falsas y dañinas” y “calumnias e injurias” contra Tomás Massa y la empresa Be Smart Technologies (de nombre legal Be Smart Mobile LLC). Esta última, de gerenciamiento argentino, tiene sede en Miami, lo que explica la elección de la firma de letrados.En el fragmento dado a conocer por Nik, que correspondería a la primera página del documento, llega a verse sólo el comienzo de las argumentaciones de la denuncia. Uno de los motivos tendría que ver con comentarios que hizo el dibujante en redes sobre el financiamiento de la participación de Tomás durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 en “Mundo Selección”, la plataforma virtual surgida de un acuerdo entre Be Smart Mobile LLC y la AFA.En 2022, Nik y Tomás se cruzaron en Twitter cuando el primero afirmó que Sergio Massa y su familia habían asistido a ver el Mundial en una suerte de "viaje VIP" utilizando recursos públicos.El dibujante, cuyo nombre por fuera de su identidad artística es Cristian Dzwonik, acompañó la imagen de la comunicación legal con un descargo dirigido a Malena Galmarini, madre de Tomás y pareja de Sergio Massa.“La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022. ¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.?”, cuestionó el dibujante.Además, sumó acusaciones de persecución a otros usuarios de la misma red social. “¿Malena, por qué soy perseguido judicialmente por opinar? ¿No íbamos a tener Libertad de expresión en el gobierno de los Massa? ¿Malena, por qué los tuiteros argentinos han sido allanados en sus domicilios, o denunciados por tu persona a través de la Jueza Servini de Cubría? ¿Está prohibido opinar en la Argentina?”, aseveró.A su vez, insistió con la denuncia de irregularidades en el acuerdo de AFA y Be Smart Mobile LLC, vinculándolas a Tomás y Sergio. “¿Qué pasó con la empresa que iba a llevar a tu hijo al Mundial, arbitraria y misteriosamente favorecida por CHIQUI TAPIA? ¿Malena, qué relación tiene Chiqui Tapia con tu marido?”, agregó Nik.