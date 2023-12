Estiman que la creciente del río Uruguay "que fue tan larga, ya se va agotando”

Sociedad El río Uruguay bajó y está ocho centímetros por debajo de los 13 metros

Desde el Área Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el ingeniero Guillermo Collazzo adelantó las perspectivas de la creciente, en el arranque de este mes. Este lunes, el río Uruguay se ubicó por debajo de los 13 metros.El profesional adelantó que la tendencia "descendente del río va a continuar los próximos días, durante esta semana".Por suerte, agregó, la creciente, "que fue tan larga, que duró octubre y noviembre y que tuvo tres ondas, que fue tan atípica y tan infrecuente, ya se va agotando y eso nos permite prever que el descenso del río va a seguir produciéndose".Ante algunos informes que indican que lo peor ya pasó, teniendo en cuenta al fenómeno de El Niño, el profesional señaló que "hay algo de cierto en eso porque los meses de octubre y noviembre son los que históricamente tienen mayores precipitaciones, pero no nos tenemos que olvidar ni confiar porque seguimos estando en condición Niño y se pueden presentar hasta el final del verano algunos episodios de lluvias intensas continuadas".Además, insistió en que en el corto plazo "no estamos viendo para la próxima semana lluvias importantes, con lo cual el descenso debería continuar". Ahora, advirtió, "esto no quita para nada que, hacia fin de año, o en los próximos meses haya un nuevo repunte del río".Por último, Collazo dio algunos datos para ilustrar "lo atípico de lo que venimos viviendo en estos meses". En ese contexto, apuntó a que "tuvimos el mes de septiembre, que fue un mes récord de todos los septiembres en cuanto a aportes en el caudal que llega al embalse".El ingeniero comentó además que el mes de "octubre fue el segundo más caudaloso y este mes de noviembre que acaba de finalizar fue el mes más caudaloso, no solo de todos los noviembres, sino de todos los meses desde que está construida Salto Grande".En efecto, puntualizó, "tuvimos un aporte de casi 23.000 metros cúbicos por segundo con un trimestre, septiembre, octubre y noviembre, en donde se dieron unos caudales que son aproximadamente el 60% del agua que llega al embalse en todo un año en promedio". (Diario Río Uruguay)