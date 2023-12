Analizan postergar la Fiesta del Pescado y el Vino de Gualeguaychú

Luis Castillo futuro director de Cultura de la gestión del electo intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico se pronunció sobre la próxima edición de la Fiesta del Pescado: “La realidad es que a medida que vamos interiorizándonos más de la cuestión patrimonial, realmente es muy preocupante. Más allá del costo que puede llegar a tener eso en un contexto muy complicado, nosotros tenemos como punto inicial la cuestión de la priorización de las urgencias y las necesidades”.



“En este momento, la prioridad número uno para la ciudad es el agua. No puede ser que estemos arrancando la temporada de verano, con los calores que conocemos, los pronósticos que hay, y que no haya agua en todos los barrios de la ciudad”, apuntó Castillo.



“Si el año pasado la fiesta costó, por lo que uno sabe, porque no tenemos tampoco datos definitivos, un estimado de 300 o 350 millones de pesos, solamente haciendo una transferencia con referencia a la inflación, y uno estaría hablando de entre 600 y 800 millones de pesos, lo cual, en un contexto como el que todos conocemos y que no hace falta describirlo, realmente es mucho dinero”, estimó y agregó: “Por lo tanto, en esa priorización, creemos que lo más racional sería pensar en postergar la Fiesta del Pescado y el Vino hasta que veamos si realmente, una vez cubiertas las necesidades más elementales y básicas de la población nos queda resto como para este tipo de fiestas”.



Finalmente, Castillo habló sobre si la Fiesta del Pescado y el Vino debe seguir siendo gratis o si se debe abonar una entrada: “hay que replantearse si en el contexto que todos sabemos que vamos a vivir el año próximo se puede seguir pensando en fiestas de esta envergadura gratuitas para la gente, porque sabemos que eso no es gratis sino que es el municipio que, con el aporte de todos los contribuyentes, solventa este tipo de fiestas que son lujos que lamentablemente no podemos seguir dándonos”.



“Tenemos ejemplos muy cercanos: la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay se paga, la Fiesta de la Artesanía en Colón se paga. Toda la vida se pagó entrada. Esta idea de la gratuidad podría haber sido discutible en otro momento, ni siquiera creo que es discutible, que no se puede seguir utilizando de las arcas públicas semejante suma de dinero para algo que, por más que se diga que es para incentivar el turismo, deberemos utilizar otras herramientas para eso, con una fuerte presencia de la parte privada, que invierta y gane, como corresponde, pero el Estado no está ahora y mucho menos creemos que va a estar más adelante en condiciones de seguir financiando este tipo de eventos. Habrá que esperar, por ahora está muy complicado y creemos que la mejor opción por ahora es postergarla”, concluyó. (Fuente: El Día)