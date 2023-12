Pese a las inundaciones, garantizan los servicios turísticos durante el verano

La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) emitió un comunicado a fin de informar que los prestadores garantizan la prestación de los diferentes servicios turísticos de cara a la temporada estival pese a las inundaciones que afectan ciudades como Concordia y Colón.



Ciudades de la costa del Uruguay están siendo afectadas por la crecida del río, no obstante, desde la Cámara Entrerriana de Turismo llevaron tranquilidad a los turistas y aseguraron que todas las prestaciones están garantizadas de cara a la temporada estival.



“La oferta turística de Entre Ríos se nutre de sus excelentes complejos termales, parques acuáticos, parques de aventura, playas de arroyos, turismo rural, museos, gastronomía, fiestas populares y carnavales y que queremos comunicar que no están afectados por estas circunstancias, ni ahora ni con vistas a la temporada estival”, indicaron a través de un comunicado.



“Lamentablemente, vecinos de nuestra querida provincia están pasando un mal momento, debido a las inundaciones producidas en algunos destinos de la margen del río Uruguay donde los niveles hídricos sobrepasan los normales en estos grandes cursos de agua que identifican a nuestra provincia y que influyen en la vida de los pobladores, entre ellos prestadores de servicios turísticos, y zonas de playa”, destacaron.



Asimismo mencionan que “las costas de barrancas sobre el Paraná o las playas sobre el lago de Salto Grande ofrecen su atractivo, sumándose a los antes enumerados, para seguir haciendo de Entre Ríos un destino de preferencia para muchos argentinos”.



Finalmente, desde la Cámara dan cuenta que “todos los accesos a la provincia se encuentran en perfecto estado para que su viaje sea seguro y placentero”.