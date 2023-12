Prohibieron una marca de miel por carecer de registros sanitarios

La Disposición 10586/2023 publicada en el Boletín Oficial establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto, y en las plataformas de venta en línea el producto: “Miel Multifloral, marca Miel del Valle, elaborado por Agropecuario del Valle, Ruta 30 km 158, Achiras, Córdoba, Argentina, Análisis Municipal N° 77610″; en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por “carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.





En su considerando sostiene que las actuaciones se iniciaron a partir de una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, debido a la detección de la comercialización del producto el cual no cuenta con Registro Nacional de Establecimiento (RNE), Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), ni habilitación municipal correspondiente.



Además, esa Dirección informó que recibió una consulta de un consumidor en referencia a dicha miel debido a que presenta características organolépticas alteradas.



De la investigación surge que esa Dirección de la provincia de Córdoba informó que constan registros de actuaciones realizadas sobre el producto; por la Municipalidad de la Ciudad de Cosquín, se constató en un control bromatológico ubicado en la ruta nacional N° 38 - Acceso sur, en un vehículo automotor el traslado de unidades del producto bajo investigación; y de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, donde en una inspección a un comercio se constató la comercialización de envases del mismo producto que no exhiben en sus rótulos RNE y RNPA; y procedió en ambos casos a la intervención.



Luego, a las actuaciones realizadas por las autoridades de de Cosquín y Río Cuarto, esa Dirección a través del comunicado informó a las autoridades sanitarias de todas las municipalidades y comunas de esa provincia la prohibición de comercialización y distribución en todo el territorio provincial del producto y de todos aquellos productos Miel del Valle Multifloral que estén rotulados se esa manera, independientemente de su lote, peso y fecha de vencimiento; por tratarse de un producto que no cuenta con RNE, RNPA, ni con habilitación municipal correspondiente.



Ante lo sucedido, se determinó que el producto se halla en infracción por carecer de registro de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia “ilegal”.