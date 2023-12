Caso Débora Pérez Volpin: quedó firme la condena al endoscopista

Tras apelar la condena de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y medio, Diego Bialolenkier obtuvo el rechazo de la Corte Suprema de Justicia.



En las últimas horas, trascendió que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por homicidio imprudente al endoscopista Diego Ariel Bialolenkier, tras rechazar un planteo de la defensa para apelar la sentencia de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y medio.



La resolución inicial a causa de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, ocurrida el 6 de febrero de 2018, fue llevada a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 2019. Este fallo no pudo ser modificado en ninguna instancia de apelación y, al llegar al máximo tribunal, también se encontró con el rechazo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.



En los fundamentos del mismo, el tribunal marcó que el médico "faltó a su deber de cuidado" y advirtió que el hecho de que Bialolenkier no haya informado al resto del equipo médico la perforación de las vías digestivas generada por un exceso de fuerza al introducir el endoscopio, colaboró a que las maniobras de reanimación no sean efectivas.



Además, agregaron que "en razón de la fuerza que ejerció para avanzar con el endoscopio, en el marco de un acceso a la vía digestiva de la víctima con distensibilidad dificultosa, Diego Ariel Bialolenkier provocó la perforación transmural y el resto de las lesiones esofágicas ya consignadas; y sin advertir esa circunstancia, continuó insuflando aire en el organismo de Pérez Volpin durante cerca de cinco minutos".



Por otra parte, la Fiscalía y la querella pidieron tres años de cárcel para el exdirector del Sanatorio de la Trinidad, Roberto Martingano, por el presunto encubrimiento y por falso testimonio en el caso de la instrumentista Eliana Frías.