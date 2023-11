Pescaron en el Río de la Plata, especie invasora que puede vivir hasta 150 años

Características

Aparición de esturiones

“Pez jurásico”

Especies invasoras

La invasión de especies exóticas es muy peligrosa para los ecosistemas ya que generan riesgos ambientales severos. Hace pocos días, un pescador artesanal capturó con su caña, un ejemplar de esturión beluga en el Río de la Plata. Ocurrió en la costanera norte, en la zona del Parque de los Niños (Buenos Aires).La pesca del ejemplar de esta especie invasora, provocó cierto revuelo porque el ejemplar fue devuelto al río porque se trataba de un ejemplar joven. Algunos especialistas recomiendan que tanto los ejemplares de esturiones o de carpas, deben ser sacrificados, ya que compite por la comida con las especies autóctonas.El esturión beluga es un pez anádromo, ya que remonta los ríos para reproducirse. Alcanza gran tamaño; se han capturado ejemplares muy viejos y de gran longitud; es de lento crecimiento y tardía maduración y puede vivir hasta 150 años.El esturión beluga, es el pez de agua dulce más grande del mundo (hasta 8 metros de largo y más de 3 toneladas de peso).Es muy apreciado por el valor de las huevas, el caviar de beluga; sin embargo, su carne no es muy apreciada. Del esturión beluga, se obtiene el caviar más caro de todos: en algunas subastas puede llegar a venderse hasta 16 mil dólares el kilo.Sin embargo, se sabe que no es la primera, ni será la última vez que estos peces aparezcan en nuestras aguas. Se han registrado, capturas en la zona de la cuenca del río Paraná, en el Uruguay y el Río de la Plata.El primer registro documentado es de un ejemplar capturado en el Río de la Plata en 1999; sin embargo, ya había comunicaciones previas de pescadores y turistas que los habían pescado principalmente en el bajo río Uruguay. En los años siguientes, continuaron apareciendo ejemplares, aunque con baja frecuencia, llegando al río Paraná, al menos hasta la ciudad de Paraná.La invasión de especies exóticas es muy peligrosa para los ecosistemas, porque se generan riesgos ambientales severos y este proceso puede cambiar el paisaje, la cultura y hasta la historia de una región.Los esturiones son uno de los peces más antiguos que se conocen. Su origen se remonta al período Jurásico, hace 250 millones de años, en la época en que los dinosaurios reinaban el planeta.Se los encuentra en los grandes sistemas fluviales del hemisferio norte (América del Norte, Europa y Asia), así como en el mar Negro y en el mar Caspio.En nuestros lagos y ríos existen dos especies de peces invasores que merecen particular atención. Por un lado, la trucha arcoíris, que ha sido introducida con fines turísticos en buena parte de los ríos de montaña de la Patagonia, Cuyo y noroeste, con grandes impactos sobre las especies nativas de peces, anfibios e invertebrados que no se encontraban adaptadas a la presencia de depredadores de ese tipo, con la consecuente disminución de la diversidad de estos ambientes.Por otro lado, la carpa europea ha desarrollado poblaciones estables en todos los grandes ríos del centro del país y muestra una rápida expansión hacia el norte, el oeste y el sur. Esta especie, considerada como una de las peores especies de peces invasores del planeta por su capacidad reproductiva, su tolerancia a un amplio rango de condiciones ambientales y su dieta variada, puede generar grandes impactos en las especies locales en la medida en que se siga incrementando su importancia numérica en los ambientes naturales.