Remiseras de Concordia sancionarán a choferes que trabajen con UBER

El titular de la Cámara de Remiseros de Concordia, Hugo Maschio , informó que sancionarán a choferes que trabajan con UBER. Tras un encuentro con la Municipalidad, se detectó que “con esta aplicación, en su gran mayoría, prestaban servicio vehículos de nuestras empresas".Es por eso que, aseguró, "en el municipio, con toda razón, nos llaman la atención y nos dicen muchachos ¿cómo se entiende esta situación? que ustedes están viendo lo que hacemos para controlar y su propia gente está trabajando para la aplicación".Es que en el medio del conflicto "los choferes de taxi, de remises y demás nos reclaman a nosotros, miembros de la cámara, que no hacemos nada, por lo que surgió la necesidad y la obligación de convocar a todas las partes para repasar la situación en donde estábamos parados", agregó.Consultado acerca de si lo sorprendió el hecho de encontrar choferes trabajando para UBER, Maschio lo relacionó al "contexto económico o financiero en el cual está la aplicación y que es una novedad". Pero, advirtió, "les está resultando anti económico porque incide en su rentabilidad, no olvidemos que a los conductores le retienen el 25% por cada viaje".Con todo, hay enojo en el sector y en la actualidad "se ha establecido que cada empresa va a tomar acciones y se les pedirá que se decidan: o seguir con UBER, seguir en la remisería o en la parada de taxi pero un móvil que esté excluido de la actividad no va a ser recibido por ninguna otra empresa", mencionó el dirigente.Incluso "se les pedirá a los mismos compañeros que denuncien porque están desarrollando una actividad de este tipo que va en contra de nuestro interés y, de corroborarse, la empresa dará de baja a ese móvil y lo notificará", comentó Maschio.En ese contexto, recordó a los choferes y conductores que "siempre la Cámara buscó protegerlos".