Día Nacional del Mate: las claves de sus beneficios para la salud

¿Por qué se celebra el Día del Mate en Argentina?



El origen del mate



¿Qué hace el mate en el cuerpo humano?

¿Cuántas veces al día se puede tomar mate?



¿Qué beneficios tiene tomar yerba mate?

¿Tomar mate protege al cerebro?



Los mitos sobre el mate

Desde 2014 se celebra el Día Nacional del Mate cada 30 de noviembre en recuerdo del nacimiento del Comandante Andresito. Es una de las efemérides más destacadas del calendario popular.Tomar mate es todo un ritual para el argentino. Al igual que el asado, esta bebida nacional simboliza la unión y el encuentro. En 2022 los argentinos consumieron más 275 millones de kilos de yerba mate y, según estudios encargados por el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYA), este producto está presente en más de 90% de los hogares.La fecha conmemora el nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como "Andresito", quien nació el 30 de noviembre de 1778 en la localidad correntina de Santo Tomé y gobernó la denominada Provincia Grande de las Misiones.La infusión nacional tiene su día de celebración gracias a la sanción de la Ley 27.1117en diciembre de 2014 por el Congreso de la Nación en la que se dispuso que cada 30 de noviembre se celebre el "Día Nacional del Mate" con el fin de promover el reconocimiento permanente de las costumbres argentinas.La norma promueve que en todos los eventos y actividades oficiales de índole cultural se promocione el consumo de mate y se haga hincapié en la bebida como representativa de las tradiciones nacionales. Previamente, en 2013, el Congreso Nacional ya la había declarado como "Infusión Nacional" a través de la Ley 26.871 sancionada el 3 de julio de ese año.Los orígenes del mate se remontan a la cultura de la etnia guaraní, que utilizaba las hojas de la planta de yerba mate como bebida. También, eran objeto de culto y ritual, y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos prehispánicos como los incas y los charrúas.Caá en lengua guaraní significa "yerba", pero también significa planta y selva. Para la cultura guaraní, el árbol de la yerba es el árbol por excelencia, y es un regalo de los dioses; tomar la savia de sus hojas era para ellos beber la selva misma.Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el uso y las virtudes de la yerba mate, e hicieron que su consumo se difundiera en forma extraordinaria al punto de organizarse un intenso tráfico desde su zona de origen a todo el Virreinato del Río de la Plata.Años después, los jesuitas introdujeron el cultivo de yerba mate en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización, lo que provocó que la infusión se haga conocida entonces como "té de los jesuitas".La yerba mate es producida a partir de una planta. La cafeína y otros químicos en la yerba mate pueden estimular el cerebro, el corazón, los músculos que recubren los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo.El consumo de mate puede reducir el riesgo de tener diabetes. Se observó que a mayor consumo, menor es la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.Luego de los 26 meses que duró el estudio, que incluyó a 2615 adultos, de entre 35 y 74 años, el equipo determinó que quienes tomaban poco más de medio litro (550 ml) de mate por día tenían menos riesgo de tener la enfermedad que los que no superaban los 100 miligramos diarios o directamente no tomaban mate.Ese resultado se mantuvo aún tras considerar otros factores de riesgo de desarrollar diabetes que podían influir en los resultados. El estudio fue dirigido por Natalia Elorriaga, investigadora del Conicet y el Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur (Cescas).El contenido de cafeína que uno puede consumir diariamente son 400 miligramos, número que se traduce en 3 o 4 tazas de café. Sin embargo, el equivalente es dos o tres mateadas durante el día, según Alberto Cormillot, médico especialista en obesidad, quien fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad).Se debe tener en cuenta que si una persona tiene ansiedad o le cuesta dormir, la recomendación es que no tome mate después de las 6 de la tarde.En 2010, una revisión de estudios en animales y en células en el laboratorio afirmaba que el consumo de yerba mate podía bajar los niveles alterados de colesterol.Otro trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, reveló que la yerba mate puede reducir el riesgo de pérdida de densidad mineral de los huesos para las mujeres después de la menopausia: señaló que deberían tomar un litro de mate por día.En 2015 Lucas Brun, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Conicet, y colaboradores demostraron que la densidad mineral ósea y la cantidad de trabéculas dentro del hueso era mayor en animales de experimentación que recibían un mate cocido frío.En 2015, la neuróloga argentina Emilia Gatto postuló la existencia de una relación estadística inversa entre el consumo de mate y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Consideró a 223 pacientes con Parkinson y 406 casos control.Cuatro años después, Juan Ferrario, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires demostró que la yerba mate tiene la propiedad de prolongar la vida de neuronas dopaminérgicas en cultivo. Un resultado que juega a favor de la hipótesis de que tomar mate protegería contra el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. El trabajo fue publicado en la revista especializada Movement Disorders.Algunas personas creen que tomar mate causa gastritis. Sin embargo, un trabajo liderado por la doctora Verónica Di Loreto, de la Universidad Nacional de Rosario, comprobó que la administración de infusiones de yerba mate a ratas de laboratorio sanas no provoca lesiones compatibles con gastritis.“Utilizamos infusiones de yerba mate vía oral en diferentes concentraciones y por un periodo de 90 días. No encontramos alteraciones en la mucosa gástrica de las ratas”, sintetizó la profesional, para luego remarcar que este experimento se realizó sobre ejemplares sanos.Otra confusión es asociarlo a tumores. Pero eso depende de la temperatura en que se lo tome. De acuerdo con la evaluación que hizo en 2016 la Agencia Internacional del Cáncer (IARC por su sigla en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostuvo que tomar mate a una temperatura mayor a los 65 grados centígrados puede ser perjudicial para la salud humana.