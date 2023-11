El Papa Francisco suspendió su viaje a la COP28 de Dubai

Desde el Vaticano confirmaron que el Sumo Pontífice también tuvo que recortar su agende este fin de semana por problemas de salud.



"Aunque el cuadro clínico general del Santo Padre en relación a su estado gripal y la inflamación de las vías respiratorias mejoró, los médicos pidieron al Papa que no realizara el viaje previsto para los próximos días a Dubai, con motivo de la 28ª Conferencia de las Partes para Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", informó este martes el vocero papal Matteo Bruni.



"Francisco aceptó con gran pesar el pedido de los médicos y por eso el viaje está cancelado", agregó Bruni.



La salud del Papa afectó a la agenda del Vaticano este fin de semana

El Papa, de 86 años, tuvo que suspender parte de su agenda el fin de semana por una inflamación pulmonar por la que recibió antibióticos por vía intravenosa, que incluso le impidió recitar el tradicional Ángelus dominical desde el Palacio Apostólico.



Francisco tenía previsto ir este viernes a Dubai para una visita de 38 horas durante la que iba a participar de la cumbre climática COP28 e iba a mantener cerca de 30 encuentros bilaterales con mandatarios de todo el mundo y representantes de la sociedad civil.



De todos modos, Bruni precisó que "continúa la voluntad del Papa y de la Santa Sede de ser parte de las discusiones en curso y en los próximos días se definirán lo antes posible las formas en que esto se podrá implementar".



De todos modos, Francisco mantendrá la Audiencia General prevista para este miércoles, aunque se hará bajo techo en el Aula Pablo VI del Vaticano y no en la Plaza San Pedro.



El año pasado el pontífice había debido posponer un viaje previsto para julio a República Democrática del Congo y Sudán del Sur por motivos médicos, en una peregrinación que finalmente hizo en febrero de este año.



Qué es la COP28, la conferencia de Naciones Unidas a la que no podrá asistir el Papa

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP, comenzará este jueves con una agenda que se centrará en la financiación y las energías fósiles, cuyo uso masivo empuja a la humanidad hacia nuevos precipicios climáticos.



En la cumbre, que es la número 28 desde que comenzaron las COP y que busca avances en la reducción de emisiones como forma de cumplir con objetivos de moderado calentamiento global alcanzados en París en 2015, se espera la participación de unas 70.000 personas y representantes de 200 gobiernos que debatirán en el centro de congresos Expo City Dubai.