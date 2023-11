Camión volcó toda su carga de gaseosa y algunas personas se llevaron los packs

? Un camión volcó toda su carga de gaseosa en una ruta de Santa Fe.



El siniestro tuvo lugar en la Ruta 19, a la altura de la localidad de San Jerónimo del Sauce, mano hacia Santo Tomé.



Video: Mario Galoppo pic.twitter.com/GxgIv3sDt3 — Diario La Capital (@lacapital) November 27, 2023

Un camión volcó la carga que llevaba de la reconocida marca Coca-Cola y el asfalto se lleno de gaseosas. El hecho ocurrió este lunes al mediodía en la Autovía 19, en la rotonda de acceso a la localidad de San Jerónimo del Sauce, en el departamento Las Colonias, Santa Fe.De acuerdo a lo informado por la prensa santafesina, la carga se desparramó a lo ancho y largo de la ruta por motivos que por el momento se desconocen y son materia de investigación.A raíz del vuelco, el tránsito debió ser interrumpido mientras trabajaban en el lugar personal de Carreteras Centrales y de la Sub Crías 10 y 1ra. de la Unidad Regional XI.La postal de las cientos de botellas de la gaseosa fue capturada por quienes trasitaron por el lugar este lunes. Algunos, incluso, agarraron aquellos six packs que no se rompieron tras el impacto.No se informaron personas heridas.