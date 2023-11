Enfermeros del hospital Centenario realizaron una protesta

Reporte 2820

Foto: Radio Máxima

Con una marcha que partió de calles 25 de Mayo y Rocamora, hasta el Hospital Centenario de Gualeguaychú, monotributistas profesionales del sector de Enfermería del nosocomio marcharon esta mañana contra la precariedad laboral y reclamaron la continuidad de las fuentes de trabajo.La medida se enmarcó en una serie de acciones contra la irregularidad que mostrarían las contrataciones, la igualdad y la estabilidad de los puestos de trabajo. Se trata de 67 trabajadores que vienen bajo esta modalidad desde la pandemia y cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre. Por ahora no tienen información sobre la renovación ya que dependerá de la nueva conducción del Ministerio de Salud.Francisco Bidegain le dijo aque cumplir funciones en el Estado como monotributista es estar sometido a una precarización laboral. “Ser monotributista y trabajar para el Estado es eso; se resume en la precarización, en la falta de derechos y garantías”.Bidegain indicó luego que el monotributista cobra un 25 o 30% menos que un personal suplente. “Pero todos los enfermeros tenemos las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades dentro del servicio”, sostuvo.El profesional aclaró que de la paga que reciben, el monotributista tiene que destinar dinero para pagar sus aportes y obra social, lo que achica aún más el haber. “Esto debería hacerlo el empleador, más un lugar público como el Hospital. No estamos trabajando para un privado”, resaltó.“Tampoco gozamos de las bonificaciones que se mencionan en el artículo 21 de la Ley Provincial de Enfermería. No aportamos antigüedad. No cobramos horario atípico, y no se pagan las bonificaciones por títulos universitarios, en otras tantas cosas”, dijo.“Nosotros queremos estabilidad laboral, un blanqueo, es lo que nos corresponde” insistió. Y agregó “tenemos un promedio de 18 a 20 guardias por mes. Hace unos días nos avisaron que a muchos nos redujeron esa cantidad. En diciembre facturaremos diez guardias. Es un fuerte golpe al bolsillo lo que están haciendo”, reclamó.Sobre los dichos del director del Hospital, Eduardo Elías, acerca de que los monotributista son convocados cuando se necesita reforzar el plantel profesional, Bidegain dijo que “Elías puede opinar así porque cobra todos los meses un sueldo político, estable”.“Él no está en esta vereda. Lo invitamos a que se solidarice con nosotros, que habrá el diálogo. Necesitamos continuidad laboral y que se nos paguen los aumentos que nos deben de septiembre, octubre y noviembre. Necesitamos estabilidad”, concluyó.