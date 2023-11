Se aceleran los casos graves de streptococcus pyogenes

Recomendaciones a la población



La última actualización de datos sobre la situación sanitaria con la bacteria Streptococcus pyogenes había sido el 6 de noviembre pasado, con 487 casos y 78 muertes para lo que iba de 2023. Este domingo, el Ministerio de Salud publicó nuevas cifras con fecha de corte el 18 de noviembre. Muestran una aceleración de la curva: ya suman 643 los casos y 93 las muertes.Es decir que en sólo 12 días se contabilizaron 156 nuevos casos, 15 fatales. Se trata de la bacteria que comúnmente puede causar faringitis o escarlatina, pero que cuando adopta una modalidad invasiva es capaz de provocar cuadros graves y, como se observa, tiene una tasa de letalidad alta, que en este momento llega al 14,4 por ciento.El número de casos acumulados este año es el mayor desde 2018, según la serie histórica informada por el Gobierno. Aquel año se habían registraron 104 casos. En 2019, 60. Durante el bienio pandémico 2020-21 hubo apenas 11 casos por año. Luego, 2022 registró 91 y el presente lo dicho, lo que significa un 518 por ciento más que el valor anual más alto notificado hasta el presente, aun cuando todavía falta poco más de un mes para que el año concluya y la cifra se consolide.“La curva de casos comienza a elevarse por encima de años previos desde fines de 2022 y durante todo el 2023. Desde la semana 20 (14 al 20 de mayo) y hasta la 39 (24 al 30 de septiembre) de 2023 se registra un número de casos por semana de entre 10 y 24. A partir de la semana 40 (1 al 7 de octubre) la curva muestra un ascenso sostenido hasta la semana 44, cuando se observa el mayor número registrado hasta el momento, con 48 casos”, analiza el informe oficial.En cuanto a la distribución por edad, el 48,7 por ciento de los casos confirmados en 2023 fueron en menores de 16 años, y el 29 por ciento en mayores de 50 años, con un promedio de 17 años. No obstante, se notificaron casos en todos los grupos de edad. En cuanto a las muertes, el 36,6 por ciento corresponden a menores de 16 años y el 46,2 por ciento, a mayores de 50 años, con un promedio de 41 años.El 2 por ciento de los casos de este año fueron registrados como “Infección respiratoria aguda bacteriana”, el 10 por ciento como “Meningoencefalitis” y el 87 por ciento como “Otras infecciones invasivas”.En el 60 por ciento del total de casos y en el 82 por ciento de los casos fallecidos se registró información sobre la presentación clínica. Las más frecuentes (en orden decreciente) registradas en el total de casos analizados fueron sepsis, celulitis, neumonía, abscesos, síndrome de shock tóxico estreptocócico; mientras que entre el subgrupo de los casos fallecidos se observaron sepsis, shock séptico, síndrome de shock tóxico estreptocócico, fascitis necrotizante y celulitis.La mayor causa de enfermedad invasiva fue la existencia de antecedente de lesiones en la piel (53 casos) y antecedente de traumatismo (41 casos). Luego, en orden de incidencia aparecen antecedente de cirugía (20 casos) y en bastante menor medida, quemaduras (3), eczema (3), varicela (2) e influenza (1).“El Streptococcus pyogenes suele colonizar la orofaringe y la superficie de la piel. Se transmite de persona a persona por contacto estrecho, y puede producir infecciones leves o invadir tejidos provocando infecciones graves como abscesos, neumonías y bacteriemia, entre otras”, explicó Guadalupe Pérez, jefa de clínica del servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan. Fue durante un reciente repaso de los datos disponibles en ese centro de salud.Si bien la mayor cantidad de casos invasivos se dio, en términos absolutos, en la región Centro del país, con 379 sobre el total de 643, la mayor tasa de incidencia se da en la zona de Cuyo, con 3,34 casos cada 100 mil habitantes, seguido por la zona Sur, con una tasa de 3,2 cada 100 mil.A partir de la secuenciación genómica determinaron el motivo por el que esta bacteria adoptó un comportamiento más agresivo este año. “La emergencia de nuevas variantes con un mayor repertorio de factores de virulencia es importante en el aumento de casos de infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes”, dice el informe del Ministerio de Salud.Durante 2023, los análisis genómicos han permitido detectar presencia del clon M1-UK y, recientemente, de un caso asociado al clon M1-DK. “Estos sublinajes han sido descriptos en Reino Unido y Dinamarca respectivamente y han desplazado al clon M1 global prevalente en esos países”, detalla el informe y agrega: “Hasta el momento, estos sublinajes hipervirulentos del clon M1 no han desplazado al clon M1 global, el cual continúa siendo el prevalente en nuestro país”.Analía Rearte, directora de epidemiología del Ministerio de Salud, participó en el encuentro del Garrahan y presentó las curvas epidemiológicas de casos de infecciones invasivas, al tiempo que evaluó asociaciones entre la circulación de virus respiratorios y casos de varicela en nuestro país. “No vemos una relación clara, pero son hipótesis que seguimos analizando”, dijo.Lucía Cipolla, integrante del Servicio de Bacteriología Especial del ANLIS Malbrán, destacó en su presentación la importancia de la notificación y estudio molecular de clones circulantes. “La vigilancia epidemiológica permite identificar los cambios del pyogenes que está en constante evolución y de la enfermedad”, destacó.El Ministerio de Salud indicó que ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante “la consulta temprana para realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos”.- Los síntomas de la faringitis son los siguientes: dolor de garganta intenso, fiebre, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento, ganglios aumentados de tamaño en la región del cuello.- Los síntomas más frecuentes de la escarlatina: garganta roja y dolorida, fiebre (38.3 °C o más), erupción color rojo con textura de papel de lija, piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, lengua "aframbuesada”, cefalea, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios, dolores musculares.- En todos los casos las personas enfermas deben evitar la concurrencia a lugares públicos (trabajo, escuela, reuniones sociales) y restringir el contacto con sus convivientes.- Mantener actualizado el calendario de vacunación antigripal y contra la varicela en las personas y en los momentos que deben recibirla. No automedicarse ni promover la automedicación.- En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos).- Lavarse las manos frecuentemente y no compartir objetos de uso personal, como cubiertos, vasos y toallas.- Ventilar los ambientes adecuadamente y de forma regular.