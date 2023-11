San Benito disfrutó del primer encuentro multimarcas en Parque Vieytes

Más postales

estuvo presente y pudo dialogar con varias personas que se acercaron desde las 10 de la mañana a ver autos, camionetas, motos, picks up. La entrada contaba con un alimento no perecedero, un elemento de limpieza o de botiquín. También hubo lugar a sorteos y artesanos en el espacio.Una pick up Desoto modelo 1960 fue uno de los grandes atractivos que estaba en poder de un hombre, que comentó el trabajo para mantenerla: “La armé yo, la restauré un poco y la tengo hace varios años”.El paranaense comentó cómo llevó adelante el trabajo: “La hice en una mala época mía. La hice de noche y la terminé en un mes”. Pero no era lo único que había traído a la exposición, sino que también había una moto Jaguar que mantenía en perfectas condiciones desde que la adquirió a sus 16 años: “La restauré y es modelo ‘57”. Cuenta con dos cilindros nada más y tiene grabado el nombre de Juanita, quien “era la señora que la acompañaba en los paseos”.“Vine a colaborar. Jamás vine a uno, un muchacho pasó y me dijo si podía venir”, comentó sobre cómo llevó adelante su arribo al Parque Vieytes junto a su hija con el Fiat 600.La joven dijo que también recibió la ayuda de su padre para restaurar el “Fitito”. Sobre lo que le transmitió, afirmó que “”. Es un modelo ’78, lo posee hace 10 años y es el segundo que ya posee. Sobre el amor particular, aseguró: “Este ya me lo quedo porque mi papá ya está grande y quero guardármelo como un tesoro”.