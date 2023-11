Las comparsas presentaron sus temáticas para el Carnaval de Gualeguaychú

Las temáticas

En el Centro de Convenciones de Gualeguaychú fueron presentados los argumentos de las comparsas de cara a la próxima edición del mayor espectáculo teatral a cielo abierto más importante de la Argentina.El Carnaval del País comienza a sentirse cada vez más cerca y así lo dejaron en claro las cuatro protagonistas de la edición 2024 -Papelitos, Marí Marí, Kamarr y O’ Bahía- al presentar los argumentos de sus temas con un show realizado en el Centro de Convenciones ubicado dentro del predio del Corsódromo.En principio, la voz del Carnaval, Silvio Solari dio comienzo al evento para luego presentar el video promocional de la próxima edición; luego tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Carnaval, María Victoria Giménez, quien agradeció a las autoridades presentes, a todos los equipos que integran las diferentes áreas de cada una de las comparsas y de la organización del Carnaval, a la ciudad y a todos los integrantes. También a la prensa, los fotógrafos y quienes trabajan en redes por la difusión.Tras este momento, comenzó la presentación de las temáticas donde cada comparsa mostró un video explicativo del tema elegido para continuar con la palabra de los directores con sus equipos de trabajo y culminar con un breve show adelantando trajes que se verán en los 500 metros de la pasarela del Corsódromo a partir del 6 de enero.Al finalizar la presentación de las temáticas, la actual Reina del Carnaval, Andi Davrieux tomó la palabra para presentar a las cuatro soberanas que buscarán ser coronadas en el 2024: Florencia Villagra (Papelitos), Itatí Guerra (Mari Mari), Zaira Yulán (Kamarr) y Erica Etter (O’ Bahía).Hace mucho tiempo, en una era lejana, había una gran aldea vikinga a oeste de todo. Esta aldea era gobernada por Totök el jefe de la tribu, famoso por su valor y ferocidad en las batallas. Totök y su gente, vivían en constantes guerras con las otras cuatro tribus que habitaban la isla. Totök tenía un hijo llamado Wunjo, cuyo mandato familiar era ser el próximo jefe guerrero. Pero Wunjo era un chico diferente, muy lejos de ser el vikingo ideal para su aldea. No le gustaban las batallas ni los saqueos, tampoco le interesaba la caza o la pesca. Él solo quería ser un artista, soñaba con decorar, embellecer y alegrar la vida de los aldeanos. Solía perderse días enteros en el bosque buscando elementos, formas y colores sorprendentes. Esto, era motivo de enojo de su padre que no podía entender que su hijo no quisiera ser quien todos esperaban que sea, un “verdadero guerrero vikingo”.Wunjo, sufría burlas constantes por parte de los integrantes de la tribu. Una mañana, caminando distraído por el bosque, ingresó a un lugar donde nunca había estado, un lugar lleno de objetos únicos, pinturas coloridas, esculturas y sonidos novedosos. Este paraje tenía como nombre “Valké”, un sitio donde todos “Los diferentes” de las distintas tribus se reunían para ser ellos mismos.Una vez caídos bajo el hechizo de Valké, ya nadie volvía a su antigua aldea. Con el paso de los años, las tribus fueron perdiendo cada vez más integrantes, sin encontrar razón alguna. Un día decidieron enviar a las Madres hechiceras de cada tribu para resolver el enigma. La madre originaria del Oeste; la madre descendiente del sol; la madre descendiente de la luna; la madre originaria del agua; y por último la madre proveniente de la ribera. Las cinco juntas emprendieron el viaje.Después de tanto andar, dieron con un lugar desconocido para ellas, un lugar distinto. Máscaras coloridas les dieron la bienvenida. Imponentes esculturas, aldeanos danzando, carros ornamentados y hermosas melodías sonando de fondo, fueron motivo para que las madres quedaran atrapadas por el mágico lugar.Con el tiempo, el Valké fue creciendo más y más, llevando su hechizo a cada rincón de la isla, logrando la unión de las cinco tribus.En este carnaval, la comparsa Papelitos trae una historia emotiva y esperanzadora sobre aquellas personas que luchan valientemente contra los prejuicios de su alrededor, buscando su Valké en el mundo, intentando ser, quienes quieren, sienten y deben ser.: Desde ese día, la mañana no pudo distinguirse de la noche. Todo se hizo sombra y terror.Con conjuros secretos, el Hechicero de la Oscuridad ordenó un aquelarre para invocar a las tinieblas, dispersando todo rastro de amanecer de la faz de la tierra.La estrella máxima de la luz, sobre la cual giraba todo el universo conocido, fue encarcelada en una lúgubre prisión. El Sol fue capturado por las fuerzas de la oscuridad, para someter a todos los pueblos a una noche eterna. El miedo reinó en la tierra, los cielos y los mares.El Hechicero de la Oscuridad se proclamó “amo y señor” del mundo. Las almas, apesadumbradas por el terror, apagaron sus esperanzas y olvidaron el brillo que un día las había encendido.Pero una antigua y conocida profecía se reveló: “Mari Mari, Amanecer Prometido. Ave de luz que al infiero arroja el mal”. El canto del gallo será el arma de los pueblos, para que el Sol recobre su libertad y amanezca con todo su esplendor.En lo más profundo de la era tecnológica, una persona se encontró atrapada en un laberinto de pantallas y luces parpadeantes.De repente, emerge un misterioso llamado, donde cantos de aves y tambores lo envuelven en un trance incomprensible.Un portal místico se abre, provocando un encuentro con un enigmático lobo. Juntos emprenden un camino hacia lo desconocido.A medida que avanzan despiertan la conexión con la naturaleza y sus raíces ancestrales. En este viaje descubre su verdadera identidad como el elegido, Chá, convirtiéndose en el vínculo entre el pasado y el futuro.Chá te invita a descubrir un mundo misterios, revelaciones y conexión con la naturaleza ¿Estás listo para unirte a esta búsqueda?: Ana quería volar, volar lejos, a un tiempo sin límites. Una noche sentada en la puerta de su casa le preguntó a un joven al pasar: "Si tuvieras alas, ¿Cómo serían?"El joven imaginó poderosas alas de águilas. Después, misteriosas alas de dragones. Y finalmente sutiles alas de libélulas.Pasaron varios días y el muchacho se animó a preguntarle como lograría él hacer sus propias alas; sin dudarlo la señora lo invitó a su casa y sobre la mesa desplegó telas, lápices, hilos y brillantes, enseñándole así a crear sus propias "Alas de vuelo".Una noche Ana terminó sus alas, unas que cosió y bordó a lo largo de toda su vida y al cerrar sus ojos voló.El joven creyó que el sueño por volar había terminado, pero al recordar las palabras de la señora todo cobró sentido: "No importa la forma que des a tus alas, un día serán de una forma y otro día de otra. Siempre podrás soñar y volar; podrás creerte quien quieras ser, donde quieras y como quieras, siempre y cuando exista en tu corazón la pasión. Despega. Vuela".