Cocinera alimenta a más de 100 niños: “Vamos marcando un poco de su infancia”

Su papel como jurado en la Fiesta Provincial del Guiso

”, remarcó. Llegó a tener hasta 100 niños a los que alimentar con diferentes comidas.Su inicio en este rubro estuvo marcado por seguir los pasos de su progenitora: “”.De hecho, en una localidad en la que existe la Fiesta Provincial del Guiso, la mujer suele darle este plato a los más pequeños: “y todas las cosas. Te llega un menú básico, pero por ahí te quedan muchas verduras y los chicos no hacen problema”.A poco de haberse llevado a cabo la tercera edición, Stella indicó en el micro, que se emite por, su felicidad por haber sido nombrada al frente de una responsabilidad: “La verdad es que es una alegría muy grande el día que nos propusieron formar parte del jurado. El año pasado nos habíamos anotado con nuestra compañera al concurso. Por problemas de salud, a una semana les avisamos que no y este año estábamos con un poquito de ganas. Después recibimos esta convocatoria y por ser la primera vez es una experiencia muy linda”.Al mismo tiempo, habló del gran grupo que se formó: “Conocimos muchos chicos y chicas y la verdad pasamos un momento muy lindo”. Por último, en su primera vez aseguró: “Fue demasiado parejo el concurso porque no fue tan difícil”.