Nuevo titular del Conicet negó que vaya a haber un cierre del organismo

Quién es Daniel Salomone, posible titular del Conicet

Luego de que el líder libertario afirmara varias veces en campaña su intención de dejar al desarrollo científico en manos del sector privado, el posible funcionario nacional fue consultado sobre esos dichos y señaló: "".", señaló.En sus declaraciones radiales, Salomone que "no se aumentó la producción (científica), pero eso no es culpa de los científicos". "Además de los mecanismos que existen, vamos buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos y hay escenarios que son totalmente nuevos", agregó en relación al viraje que padecerá la entidad en materia científica y de financiamiento.Previo a su victoria en el balotaje presidencial, el referente de La Libertad Avanza había mencionado que, en caso de resultar electo, pondría al frente de la entidad a un veterinario. "Mi intención de que quien comande esto sea un científico de super primera línea internacional que es Daniel Salomone. De hecho es considerado como el clonador nacional y forma parte de la asociación de clonadores a nivel mundial", señaló en ese entonces.Salomone es médico veterinario, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), forma parte actualmente del Conicet y es especialista en biotecnología y clonaciones animales. "Eso sí te sirve, todo lo que es biotecnología es el futuro. Ahí sí. Ahora, el ano dilatado de Batman no", explicó el libertario en declaraciones radiales.