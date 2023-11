Concepción del Uruguay: por la crecida del río, evacuaron a 140 personas

Hasta la noche de este viernes, el número de personas evacuadas en la ciudad de Concepción del Uruguay, más específicamente en La Histórica asciende a 140 debido a la persistente crecida del río Uruguay. Las familias afectadas pertenecen principalmente a los barrios Villa Itapé y Ex Basural, distribuyéndose de la siguiente manera: en Ex Basural, se registran 37 adultos y 14 menores, totalizando 51 personas. Por otro lado, en Villa Itapé, la situación es más crítica con 34 adultos y 55 menores evacuados, alcanzando un total de 89 personas.



De las 140 personas evacuadas, 10 se encuentran alojadas en el Batallón de Ingenieros Blindado 2, mientras que otras han sido trasladadas a viviendas de familiares o amigos. Algunos residentes han optado por permanecer en sus barrios, moviéndose hacia áreas no afectadas por el agua.



La Secretaría de Desarrollo Social y Educación, en colaboración con la Junta Municipal de Defensa Civil, monitorea de cerca la situación, ajustándose a la evolución del río. Además, como medida preventiva, se han instalado compuertas en la intersección de las calles Paysandú y Víctor Echeverry.



Se hace un llamado a la prudencia al transitar por la zona, ya que la esquina mencionada permanecerá cerrada hasta que el nivel del río disminuya. La comunidad sigue atenta a las actualizaciones y se mantiene en alerta ante la creciente del río Uruguay. (Fuente: Prensa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay)