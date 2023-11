Los "bichitos de luz" marinos que sorprendieron en playas de la costa argentina

NOCTILUCAS

En el libro Surge Pinamar Valeria Guerrero cuenta que en los veranos de 1914, aproximadamente, uno de los espectáculos más extraordinarios era ver a las noctilucas, que son más conocidos como "bichitos de luz" marinos.

Los vecinos de las localidades balnearias de Pinamar y Villa Gesell se vieron sorprendidos por el espectacular fenómeno de "bichitos de luz" marinos.La aparición de estos "bichitos" ocurrió hace unos días y en varios videos viralizados se puede ver cómo las olas del mar golpean en la orilla con un color celeste fosforescente.Martín Yeza, intendente de Pinamar, utilizó sus redes sociales para mostrar el maravilloso escenario: "No siempre se las ve, incluso se llegó a decir que "habían desaparecido". Anoche (17 de noviembre) aparecieron en las playas".Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) con sede en Mar del Plata, informaron que el destello se origina por una particular y microscópica flora marina llamada Noctiluca scintillans.Esta alga marina no es tóxica ni genera inconvenientes o riesgos para aquellas personas que se quieran meter al mar, algo usual que ocurre cuando se presenta este fenómeno."Son un dinoflagelado marino que no posee toxicidad y es conocida por producir importantes y llamativas floraciones de color", explicó Ricardo Silva, miembro del Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Inidep.Los especialistas también aclaran que para que este impresionante efecto se genere, es necesario la presencia de espuma en el mar ya que la floración de microalgas se rompe por las olas y es allí cuando liberan proteínas, lípidos y otras sustancias orgánicas de su interior. Fuente: (NA)