Laboratorios buscan el origen de rara enfermedad que afecta a caballos

Sociedad Preocupación por enfermedad que afecta a caballos en Entre Ríos y dos provincias

Una enfermedad neurológica afecta a caballos que se encuentran en campos de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Los equinos presentan síntomas neurológicos como temblores, depresión, caminar en círculos y contracciones musculares.Ante esta situación, Elonce dialogó con el médico veterinario, Esteban Puntin, quien brindó detalles de lo conocido hasta el momento y aseveró que “aún no se sabe qué origina esta enfermedad”.En este marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso medidas sanitarias y de vigilancia preventivas con el fin de obtener un diagnóstico preciso ante cuadros neurológicos reportados en equinos ubicados en predios de Esquina, Sauce y Goya, en la provincia de Corrientes, en el norte de Santa Fe y en Entre Ríos.En este momento, “el Senasa pide la intervención de veterinarios para que manifiesten qué observan en los animales, además de la toma de muestra de sangre y salvia.Puntin destacó que la encefalomielitis es una enfermedad cuyos síntomas son muy similares a los que han tenido estos equinos. “En un principio el SENASA dijo que estábamos libres de esta enfermedad, pero estos casos se estudian también como otras posibles enfermedades”, mencionó al acotar que no tenía recuerdo que “haya habido tantos casos donde se han manifestado en la zona”.Otra cosa que explicó el veterinario fue que “si una persona nota síntomas extraños en su caballo, se remita a su veterinario qué él va a saber qué hacer”.Ante los casos, mencionó que “hubo muchos animales que tuvieron una remisión de los síntomas, y volvieron a tener un buen estado. Pero hay que ver con la premura que se atacan los síntomas”.“Se les dio antinflamatorios y antibióticos, hubo casos que fueron remitidos de forma bastante rápida”, explicó.En sintonía con esto, Puntin mencionó que “hay casos que tienen sintomatología, aunque sin diagnóstico, a través de la atención veterinaria se han revertido los casos en función de lo ocurrido”.Elonce conoció que en la zona de María Grande Segunda se registraron casos de fallecimientos de caballos que padecieron estos síntomas.Una mujer informó que “un potrillo al que estaban amansando, estuvo varios días con temblores y lamentablemente se murió”. El equino había recibido una serie de medicamentos, pero lamentablemente no fueron suficientes para revertirle los síntomas.“Es una pena, porque el animal sufrió mucho. Primero temblaba y luego con el correr de los días no se podía mantener en pie”, cerró.