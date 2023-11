Preocupación por enfermedad que afecta a caballos en Entre Ríos y dos provincias

Comunicado del INTA

Preocupante situación en el campo correntino tras la propagación de una enfermedad neurológica que afecta a equinos hace semanas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) emitió un comunicado para informar la situación."Hace un par de semanas se vienen dando brotes de casos neurológicos en equinos que comenzaron en Corrientes y norte de Santa Fe", informaron fuentes cercanas al sector rural.Según detallaron, los casos se vienen reportando hace varias semanas pero que "durante el fin de semana largo y esta semana se han potenciado".Los lugares donde se vio una mayor propagación de la enfermedad son en las localidades de Esquina, Sauce y Goya, de la provincia de Corrientes, en el norte de Santa Fe y en Entre Ríos.Al respecto todavía no existe ningún diagnóstico confirmado, aunque "en un primer momento se sospechaba de un herpes virus", señalaron.Se sospecha también de encefalomielitis "por la manera en la que se esta difundiendo", siendo su principal portador los mosquitos Aedes Egyptum.En caso de tratarse de esta última enfermedad aseguraron que existen vacunas y tratamiento."En los animales que ya arrancaron con sintomatología se les indica un tratamiento pero muy pocas veces es efectivo y muchos caballos mueren", expresaron.Por su parte, el Inta señaló que "los casos se presentan en distintas localidades de ambas provincias (Corrientes y Santa Fe), en establecimientos sin relación epidemiológica entre ellos y en diferentes categorías de animales (adultos, potrillos y yeguas preñadas), observándose como signos clínicos: hipertermia, depresión y/o hiperexcitación, ataxia, caminar en círculos, fasciculaciones, entre otros, y en algunos casos animales en decúbito"."De todos estos casos, no hemos recibido muestras clínicas al día de hoy en el Laboratorio del Inta Castelar, por lo cual no se ha realizado ningún tipo de diagnóstico sobre estos casos", agregaron.Además, recordaron a los veterinarios a cargo de estos casos clínicos que, en el caso de animales vivos, las muestras de elección para el diagnóstico de Herpesvirus equino 1 (EHV-1), Virus del Oeste del Nilo (WNV) y Alfavirus (Encefalitis equinas) son:-Sangre entera con anticoagulante en jeringa estéril;-Sangre entera sin anticoagulante (deben tomarse muestras del período agudo y de convalecencia, luego de 15-21 días, para evaluar seronconversión);-Hisopado nasofaríngeo en medio de transporte virológico (debe solicitarse al laboratorio) y/o solución fisiológica estéril;-Líquido cefalorraquídeo (LCR).Asimismo, el Inta indicó que también se pueden tomar muestras de animales convivientes que no presenten signos clínicos (sangre entera con y sin anticoagulante, e hisopados nasofaríngeos)."Es importante tener en cuenta que, los casos neurológicos deben ser notificados en la oficina local de Senasa. En aquellos animales muertos como causa de un cuadro neurológico en zona endémica de Desmodus rotundus, el diagnóstico de Rabia debe ser descartado inicialmente a partir de muestras de sistema nervioso central (SNC), y luego proceder al diagnóstico de EHV-1, WNV y Alfavirus. También a partir de animales muertos, se recomienda tomar muestras de sangre (a pesar de que esté coagulada tratar de obtener algo por punción cardiaca o de grandes vasos sanguíneos), órganos (pulmón y bazo) y LCR, para el posterior diagnóstico de las otras enfermedades virales (EHV-1, WNV, Alfavirus)", finalizaron. Fuente: (ElLitoral)