“Suelos saturados” en centro y norte provincial: qué pronostican para diciembre

La Bolsa de Cereales, en su informe semanal dio cuenta el estado del suelo debido a las últimas lluvias. Se informó que "gran parte del centro norte provincial se mantiene con suelos saturados, algo que seguramente se resolverá muy rápido por estas jornadas, dado que se esperan condiciones favorables para ello". Además, se precisó sobre las perspectivas para diciembre. Los detalles.El informe del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) , precisó que "la transición entre quincenas ha mostrado una recurrencia en las condiciones de inestabilidad y sobre todo la persistencia de masas de aire que permiten una continuidad en el desarrollo de las lluvias algo que no se había observado en la primera parte de la primavera".En esta misma, línea, se añadió que "las lluvias observadas en días previos al martes, no fueron significativas, se dieron en forma raleada y como chaparrones dispersos, los cuales eventualmente sumaron unos diez milímetros".Es decir que la inestabilidad se potenció significativamente y se registraron tormentas que alcanzaron su madurez durante la madrugada del miércoles. Con este panorama, ". Este tipo de eventos, no son los deseables en cuanto a la efectividad que tienen a la hora de generar las recargas de perfil, pero de todas maneras son muy valorados si tenemos en cuenta la historia reciente".Teniendo en cuenta los gráficos, "En esta ocasión, el sudeste de la provincia es la que recibió las lluvias más modestas y en general a lo largo del mes de noviembre todo el sur provincial se ha quedado con una oferta, más corta, no desfavorable, pero si más ajustada.Nuevas lluvias se esperan entre martes y miércoles"A lo largo del informe, también se detalla que "A medida que nos desplazamos hacia el sur, la condición de humedad se presenta adecuada y sigue siendo el departamento diamante el que aun evidencia algún atraso en la disponibilidad de humedad, no grave, pero los datos pluviales en la zona han sido sistemáticamente más bajos que en el resto de la provincia y esto deja su huella hídrica deficitaria".En este contexto, se detalla que "Sin embargo, la llegada de un nuevo frente como para generar un despliegue generalizado de lluvias se verá en los últimos días del mes o en la transición hacia diciembre".Es decir que "es posible que tengamos una semana, la que cierra el martes, donde las lluvias no se hagan presentes. Sin embargo, noviembre aun no cierra y las zonas que están algo atrasadas en los milimetrajes que han sumado aún tienen chaces de acercarse a los valores normales del mes. Esto dicho más que nada para los departamentos del sur. Como hemos analizado,Finalmente, se detalla que "ltiene en la provincia para el desarrollo".Según la Bolsa de Cereales, los productores entrerrianos incrementaron las áreas destinadas a la producción de soja, de primera y segunda, en la campaña agrícola 2023/24 respecto de la temporada anterior, y también la de trigo, siendo la mayor superficie desde que se tiene registro., y se enmarca como la mayor superficie sembrada con el cereal desde el ciclo 2000/01.La expansión del área se debió a los grandes rendimientos que tuvo el grano en los ciclos 2021/22 y 2022/23, y las pérdidas extraordinarias en soja y maíz producto de la sequía, que obligaron al agricultor a invertir en trigo para contar con financiamiento en el corto plazo.Asimismo, la Bolsa explicó que ya avanzó un 50% la cosecha, por lo que el rendimiento promedio provincial se estima en 3.400 kilos por hectárea, logrando cerca de 2.140.300 toneladas de trigo en la temporada, un 5% más que el ciclo pasado (2.046.155).El 72% del área total cultivada se ubicó en el centro y sur del territorio entrerriano, y en algunos sitios las últimas lluvias provocaron excesos hídricos y demoras en las tareas de cosecha, ya que se evita ingresar con maquinarias para evitar pérdidas en rendimiento y calidad.La entidad bursátil también informó que se esperan sembrar 1.020.000 hectáreas con soja, unas 50.500 más (5%) que la temporada anteriorDel total, 400.000 fueron destinadas para la siembra de soja de primera y las 620.000 restantes a la oleaginosa de segunda, de las que ya se implantaron un 47 y 9 por ciento, respectivamente.Por otro lado, los temporales de fuertes lluvias y vientos de semanas anteriores generaron retraso en las labores de siembra producto de la falta de piso adecuado.Además, los productores entrerrianos debieron resembrar áreas inundadas, y el viento imposibilitó realizar a tiempo las aplicaciones necesarias para el barbecho (técnica agrícola que consiste en no sembrar la tierra durante uno o varios periodos vegetativos).