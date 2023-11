Pintaron una sábana para apoyar a Milei y el Presidente electo los sorprendió

Qué increíble. Una familia utilizó sus sábanas para escribirlas en apoyo a Javier Milei y él les COMPRÓ unas SÁBANAS NUEVAS JAJAJAJA



MI PRESIDENTE ???????? pic.twitter.com/OYptyl1LaA — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) November 23, 2023

Qué dijo la dueña de la sábana



Señor presidente @JMilei

No puedo expliarle la gratitud que le tenemos tanto nosotros como todos los argentinos de bien.

Gracias por darnos esperanza y volver a poner a nuestro pais en el mapa. Sin mas que decir..

VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!!! pic.twitter.com/WGRtBa3Hhs — Gonzalo olivera (@Mixtem1) November 23, 2023

Los resultados electorales del pasado domingo estallaron en las redes sociales. Entre los usuarios que se manifestaron a favor de Javier Milei, resaltó una foto de la casa de una familia de Olivos, Buenos Aires, que pintó un mensaje para el líder libertario en una sábana: “¡Aguante Peluca!”, y a modo de posdata en el pedazo de tela escribieron: “Me debes una sábana”.La imagen le llegó al Presidente electo de La Libertad Avanza que no dudó en enviar un regalo a sus votantes.El gesto del nuevo mandatario que asumirá a partir del 10 de diciembre, llegó a X (Twitter) a través de un tweet de Eugenia Rolón, la community manager de La Libertad Avanza: “Qué increíble. Una familia utilizó sus sábanas para escribirlas en apoyo a Javier Milei y él les compró unas sábanas nuevas. Mi presidente”, escribió.En las fotos que adjuntó, se puede ver la foto de la sábana colgada en un balcón que se había viralizado y otra en la que se observa un paquete con el regalo y un mensaje adjunto: “Aquí te devuelvo la sábana. Viva la libertad, carajo”. Con respecto al obsequio, en las distintas plataformas se puede conseguir el juego desde $75.000.Fátima Olivera, la dueña de la sábana convertida en pancarta, contó que “todo fue espontáneo, propio de la felicidad y la esperanza que le da pensar en un cambio para la Argentina”.“Recién vino Daniel Parisini, amigo de Karina Milei, y me dio las sábanas. Lo esperé con facturas, charlamos un poco y se fue. Me dijo que fue Milei el que vio el tuit viral y le dijo que me contactaran para dármelas”, contó emocionada y feliz por la actitud del Presidente electo y agregó: “Obvio que se guardan de recuerdo”.Fátima es artista y aquel domingo estaba pintando en su casa cuando su hijo le avisó que Javier Milei había ganado el balotaje. “Ahí entre la emoción agarré lo primero que encontré”, contó entre risas.De esta manera detalló que agarró un pedazo de tela, sus pinturas y manchó toda su casa de negro. “Se me ocurrió poner ‘aguante peluca’ y cuando me di cuenta de que había estropeado una sábana me reí y le agregué que me debía una sábana. Sin intenciones que nadie lo vea, ni se viralice”, agregó.Una vez lista, la colgó en el balcón de su casa, que da justo al frente de la Quinta de Olivos, mientras el barrio festejaba entre bocinazos y cánticos, pero todo en paz, según detalló la vecina de Olivos.Al día siguiente, su hijo, nuevamente, fue el encargado de darle la noticia de que su balcón estaba apareciendo en la tele. “Amigos me llamaban y me mandaban la foto de que estábamos saliendo en todos lados. No lo podía creer”, dijo Fátima.De esta forma, analizó: “¿A quién iba a votar? Necesitamos algo distinto, un cambio en serio. Yo tenía mi corazoncito esperanzado, pero tenía miedo”. “Esperemos que haga todo el cambio que dijo. El barrio está cansado de los K. Ya tenemos naturalizadas tantas cosas que no deberían de estarlo”, sumó.“Yo voy a dar cursos y talleres a lugares muy humildes, siempre ayudé a los chicos con problemas de adicciones. He pasado por lugares en donde ves cómo está todo y es muy triste”, cerró esperanzada de ver un país mejor para ella y las próximas generaciones.