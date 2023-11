"Una ley se deroga con nueva ley, derogar por DNU es cuestionable", dijo abogada

Sol Leneschmit

En medio de un mercado de alquileres tradicionales en crisis generalizada y casi sin oferta, el presidente electo, Javier Milei, aseguró que planea derogar la actual Ley de Alquileres que se reformó hace poco en el Congreso. Asimismo, se hizo mención a la posibilidad de derogar otras leyes., abogada, escribana e integrante de la Cátedra de Derecho Constitucional a cargo del Dr. Martin Acevedo Miño en UCA, estuvo en el programa, de, donde explicó si es posible derogar una ley y cómo es el procedimiento.“No es fácil derogar una ley, no es nada simple, aunque sí posible. Derogar una ley implica dejar sin vigencia una ley que hoy se encuentra vigente. Una ley se deroga a través de una nueva ley, entonces los pasos a seguir son los que establece la Constitución para la sanción de una nueva ley. Quien tiene competencia para derogar es el poder legislativo, el Congreso, no lo podría hacer Javier Milei por sí solo. Podría hacerlo por decreto, pero sería cuestionable. Un DNU requiere de una situación excepcional, que se justifique realmente, que la situación no posibilite que se lleve a cabo el procedimiento normal de la sanción de una ley”, indicó.Sobre la Ley de Alquileres, indicó que “con el marco normativo actual, nosotros tenemos el Código Civil y Comercial tenemos la ley 27.551 sancionada en julio del 2020, que fue modificada parcialmente en octubre por otra ley, la 27733. Lo que Milei plantea, el proyecto de ley, que sí está presentado, es derogar las modificaciones y volver al régimen del Código Civil y Comercial, que plantea este principio de la libertad contractual, que es un acuerdo de partes y volver a ese escenario de ese momento”.“Los contratos que se celebren hoy en día, que están en ejecución, continuarían con las cláusulas de ese contrato y con la ley vigente. En mi opinión, en las consecuencias prácticas, la ley no ha dado beneficios. El mercado ha caído, no hay oferta, los precios subieron de manera exorbitante. Es una ley que no ha beneficiado a ninguna de las dos partes”, agregó.Con respecto a la posibilidad de un plebiscito, sostuvo: “En términos prácticos no podría suceder”.Asimismo, se refirió a los decretos de necesidad y urgencia (DNU): “Tienen que someterse a consideración de las Cámaras y mayorías especiales. Será un desafío para Milei buscar consensos para llevar a cabo esta ley”.En cuanto a la posibilidad de anular un juicio político, indicó: “Al camino lo plantea la Constitución Nacional, nuestra norma fundante en el Estado”.A su vez, comentó sobre una reforma del Estado: “No lo veo posible. Habría que hacer una modificación de la Constitución, es decir, llamar a un Congreso constituyente”.“Hay que tener en cuenta que el próximo 30 de noviembre termina de sesionar el Congreso”, concluyó.