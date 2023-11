La Justicia aportó unos $ 100 millones para arreglo de escuelas en Gualeguaychú

A partir de la Ley de Quiebras que establece la disponibilidad de fondos producidos por las quiebras, que se pueden destinar a la educación pública, la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú recibió una cifra cercana a los 100 millones de pesos.



El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela brindó detalles del procedimiento y explicó que “la Ley de Quiebras contempla una situación, que cuando se lleva adelante, algún tipo de procedimientos, que genera fondos, son puestos a disposición de los acreedores para que vayan a cobrar. A muchos ya no les resulta interesante la cifra que van a cobrar, o los acreedores han fallecido, otros se han mudado, o no les parece justo el monto y siguen discutiendo. Estos acreedores, a la larga pierden el reclamo y en definitiva, según la Ley del concurso de quiebras, al año de que se puso a disposición esa plata, si no la perciben, el juez tiene la facultad de poner ese dinero a disposición de la Educación Pública”, manifestó.



La acción fue realizada en conjunto con el Juez Civil y Comercial de Gualeguaychú, Javier Mudrovici. La última vez que se giró fondos, fueron alrededor de cien millones de pesos.



“Se pasó un rastrillo por todos los fondos que tenían pendiente el cobro de esos montos. Le comunicamos a Marta Irazabal (a cargo de la Departamental de Escuelas) que esos fondos estaban disponibles para que los usen. Marta siempre tuvo compromiso y nos rindió cuenta de cada centavo que se le dio y ese es el mecanismo, siempre nos aportó todos los comprobantes”, destacó el vocal y agregó “Nosotros tenemos la obligación de derivar esos fondos a la Educación Pública. Concordia recién está empezando a hacer lo mismo, pero otras ciudades no lo hacen”.



Asimismo, mencionó que los fondos surgen como resultante de una Ley nacional, con lo cual están disponibles en todo el país y está establecido que deben ser derivados a la Educación Pública. “Si no se realiza esta entrega, esos fondos quedan inmovilizados en una cuenta bancaria”, explicó. “Los acreedores disponen de un año para retirar esos fondos, de no hacerlo, directamente los pierden y quedan a favor de la Educación Pública”, afirmó en diálogo con Radio Máxima.