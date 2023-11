El río Uruguay cruza 20 centímetros sobre la Ruta 14 en Corrientes

La crecida extraordinaria que registra el río Uruguay complicó seriamente a la población de la ciudad correntina de Santo Tomé, que sigue parcialmente aislada y por otra parte tiene a unas 300 personas evacuadas y autoevacuadas.



La Ruta Nacional 14, en su kilómetro 678 a la altura del Arroyo Cambaí, a unos 5 kilómetros al sur de dicha localidad, en dirección a Alvear, quedó totalmente interrumpido el tránsito.



Las autoridades de Gendarmería Nacional, Dirección de Vialidad Nacional y Defensa Civil volvieron a evaluar anoche y decidieron seguir con el corte en ese tramo y verificar hoy cómo continúan con las medidas, ya que ayer había unos 20 centímetros de agua sobre la cinta asfáltica, lo cual tornaba riesgoso el paso de automóviles livianos.



Además, otras fuentes consultadas confirmaron al diario El Litoral de Corrientes que por esa causa, se formó una extensa cola de vehículos muchos de los cuales eran camiones, que se extendían por casi 90 kilómetros y arribaban hasta el acceso a Alvear.



La buena noticia si se quiere en este contexto se dio anoche a las 21 cuando se evaluó la situación del paraje Naranjito, que también estuvo cortado al tránsito la noche del martes y mañana de ayer cuando a las 7 se permitió circular.



El informe de las autoridades indica que el río Uruguay bajó unos 18 centímetros en su última medición llegando a 16,02 metros y continúa en descenso.



Es por ello que decidieron habilitar la circulación sobre la Ruta 14, por lo cual Santo Tomé recuperó la conexión con Gobernador Virasoro, y por ende con Misiones y la zona Norte. No así el sur que sigue muy afectado.



Quienes viajen sentido Virasoro Buenos Aires, deberán hacerlo dando la vuelta por Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12 y luego empalmar con la Ruta Nacional 118 hasta las Cuatro Bocas de Saladas.



Pero las complicaciones en Santo Tomé no solo llega por la creciente. También por las lluvias.



Desde el Municipio advirtieren que hay alerta por tormentas y precipitaciones, por lo que recomiendan evitar arrojar desperdicios, escombros o basura en las calles, para que el agua escurra libremente. También piden sacar los residuos en horarios establecidos, revisar los desagües pluviales de la vivienda, y manejar con precaución y con las luces encendidas.



Por otro lado, el director de defensa civil de Santo Tomé Carlos Molina, habló con El Litoral Radio y admitió que “la situación es muy compleja, hay muchas familias evacuadas y se complicó desde el corte total de la Ruta 14 y la Ruta 94 que está cortada en todo su recorrido”.



"El hecho que se corte el tránsito en las rutas trae mucha complejidad en todos los sentidos, gente que se traslada de un lugar a otro para trabajar y no lo puede hacer", expresó.



Y señaló que "la Ruta Nacional 14 es la columna vertebral de todo el tránsito en la Mesopotamia".



Por otra parte también anunciaron la suspensión del Festival del Folclore Correntino, que debía realizarse el fin de semana del 1 y 2 de diciembre.