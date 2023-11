Gestionan que se declare a Pueblo Liebig como “Patrimonio de la Humanidad”

Patrimonio histórico cultural

Avanza en el proyecto de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Pueblo Liebig. El proyecto se enmarca en la factibilidad de extender el sitio declarado por Unesco en 2015 como Patrimonio Mundial, y que comprende al ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay, y a Pueblo Liebig, en el departamento Colón, Entre Ríos.“Es un proyecto que trabajamos desde hace más de dos años con Nación, Provincia y Municipio, para el cuidado del patrimonio y Liebig es un claro ejemplo por su casco histórico e industrial”, comunicó ala titular de Fundación IAPSER y electa diputada provincial por Más Entre Ríos, Mariel Ávila. Según explicó, “se editó un libro sobre la investigación para registrar y entregar al intendente y para elevar a Nación con el objetivo de que sea puesto en consideración de la Unesco para que el pueblo sea declarado patrimonio histórico de la humanidad”.“La gestión de Gustavo Bordet puso énfasis en la cuestión de la conservación patrimonial e hizo grandes avances en la restauración y puesta en valor de edificios históricos; pero este es un trabajo que lleva muchísimo tiempo que es todo un pueblo por el valor histórico, patrimonial y cultural que tiene Liebig”, completó la secretaria provincial de Cultura, Francisca D´Agostino.Y continuó: “La presentación del informe a la Comisión Nacional de Patrimonio será un paso en la gestión y tendrán dos años de trabajo para que continúe el proceso, además de acompañar al intendente para que siga tramitando y que cumplamos el sueño de poder nombrar a ese lugar tan maravilloso de los entrerrianos como patrimonio de la humanidad”.En relación a los alcances del pronunciamiento, D´Agostino refirió que “se trata de la construcción de una ciudad completa en relación a una industria, porque el casco histórico y la fábrica fueron pensados para que funcione como una gran fábrica”. “Lo particular es que toda su construcción está puesta en función del trabajo”, reafirmó.Por su parte, el intendente de Pueblo Liebig, Julio Pinto, ponderó “el paso más que importante con el compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando en este sentido”.Es que esta etapa implicó sentar las bases de la argumentación de por qué Pueblo Liebig debe ser declarado patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco. “A través de este documento se eleva a Cancillería la lista indicativa para que la Comisión Nacional de Monumentos fundamente la presentación ante la Unesco para, a partir de ahí, se inicie otra etapa que es la evaluación por el organismo internacional para tomar la decisión y declararlo”, explicó el secretario municipal de Legal y Técnica, Gastón Villanova.En 2012, se declaró patrimonio histórico y cultural de Entre Ríos, a Pueblo Liebig con el fin de preservar el valor arquitectónico y urbanístico de esa localidad del departamento Colón.Liebig es un poblado fundado en 1863 que surge por la actividad comercial de la Inglaterra Victoriana. En aquella época se erigieron construcciones hoy históricas que es necesario preservar en su casco urbano, al igual que la legendaria chimenea del frigorífico que más de una vez se intentó desmantelar, pero no fue posible por la resistencia de los vecinos.Desde la sanción de ley 10147 esas construcciones deben mantener su impronta original.La normativa señala que están comprendidas en la declaración todas las construcciones existentes en el radio urbano de dicha localidad, predio deportivo, balneario, casas habitaciones, instalaciones, mobiliario, sean privadas o no, y edificaciones que “serán considerados Lugar Histórico Cultural de Entre Ríos y quedarán sujetos al régimen de Monumento Histórico Provincial”.Respecto a esos bienes, queda prohibida toda destrucción, modificación, reforma, ampliación, refacción, refuncionalización o intervención que afecte las edificaciones protegidas, tanto en su estructura arquitectónica como morfológica, “sin contar con la previa y expresa autorización del Área Patrimonio Cultural y Ambiental de la Subsecretaría de Cultura o la entidad que en el futuro la sustituya”.