Enfermedades transmitidas por alimentos: las precauciones a tener en cuenta

Es de suma importancia el interés de los consumidores por el cuidado de su salud en cuanto a tomar precauciones para minimizar riesgos de contraer enfermedades por el consumo de alimentos contaminados.consultó a una de las especialistas del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos, quien brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar este tipo de afecciones.“La calidad del agua y el lavado de manos son medidas muy importantes para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos; además de las temperaturas seguras de conservación y cocción de los alimentos para asegurar que no se reproduzcan las bacterias, los virus y las toxinas que se encuentran en los alimentos y para que se puedan eliminar correctamente”, comunicó ala coordinadora administrativa del ICAB, bioquímica Karina Meier.Y continuó: “Durante las altas temperaturas es cuando más cuidados debemos tener en cuanto a la compra de alimentos refrigerados por los tiempos de traslado hacia nuestro hogar para acondicionarlos en la heladera o el freezer”.“Durante la compra, los alimentos que implican cadena de frío deben ser lo último que compramos y con altas temperaturas no debería pasar más de una hora desde que salimos del supermercado y llegamos al hogar para acondicionar los alimentos correctamente”, especificó la bioquímica.En ese sentido, Meier remarcó que “el acondicionamiento incluye lavar frutas y verduras con agua segura y desinfectarlas antes de acondicionarlas en la heladera; y los alimentos que requieren cadena de frío, como las carnes y los lácteos, son los que más rápidamente deberíamos guardar donde la heladera tiene la temperatura más fría”.En cuanto a la cocción, la coordinadora administrativa del ICAB recordó que “los alimentos deben cocinarse apropiadamente y las sobras deben guardarse rápidamente, cubiertos o tapados, porque es importante evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar el contacto de alimentos crudos con los cocidos”; y la misma recomendación se extiende para el caso de los utensilios.“En caso de consumir alimentos con bacterias, éstas pueden producirnos una intoxicación o una infección”, alertó Meier y refirió enfermedades como “el síndrome urémico hemolítico por el que se consume un alimento con una bacteria que produce una toxina en el intestino y que luego ocasiona todos los síntomas del síndrome, y uno de los más graves es la insuficiencia renal”.“En otros casos no enferman las toxinas que producen estas bacterias que están en los alimentos; y al consumirlos, nos intoxicamos”, expuso la bioquímica y explayó: “Hay enfermedades graves como el botulismo, que se asocia con conservas y escabeches, por la que la toxina botulínica va a nuestro sistema nervioso y produce síntomas que pueden llevar a la muerte”.Ante casos o brotes de estas enfermedades, el ICAB interviene a través de la auditoria o inspecciones a los locales comerciales involucrados o a través de los análisis correspondientes a las muestras de alimentos o de agua que se logran asociar al brote para establecer si se puede vincular con el microorganismo o la toxina causante del brote que se está estudiando. El organismo provincial también recibe denuncias de consumidores que por la ingesta de algún alimento o cuando alertan respecto de condiciones higiénicas defectuosas en algún local comercial. Los interesados pueden completar un formulario de denuncia vía online.