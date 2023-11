Falleció el hombre para quien su familia había solicitado la “muerte digna”

Cómo es el proceso



El cordobés que había expresado la voluntad de tener la muerte digna falleció este martes después de un proceso en el que tuvo que intervenir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El deceso fue confirmado desde el entorno familiar del paciente.En un fallo inédito, el máximo tribunal de la provincia ordenó que los médicos le retiraran el soporte vital a J. S ., quien se encontraba internado en estado vegetativo en el Hospital de Urgencias.La familia del hombre de 64 años había recurrido a la Justicia para que se cumpliera con la voluntad expresada por el paciente que llevaba ocho meses en el centro médico.Tras la resolución del Tribunal Superior, la Municipalidad de Córdoba confirmó que no apelarían el fallo por lo que el directorio del Hospital de Urgencias decidió iniciar el proceso requerido por los familiares.El viernes 10 de noviembre a las 19:31 le quitaron la provisión de alimento, hidratación y oxígeno. Desde el entorno del paciente explicaron que quedaba "esperar que su cuerpo se vaya por sí mismo". Murió a causa de un paro cardíaco.Vale recordar que el hombre se encontraba internado en estado vegetativo tras sufrir un grave traumatismo de cráneo en la vía pública el 13 de marzo de este año y mientras esperaba el colectivo para volver a su casa. La Policía todavía investiga si se trató de un posible robo. Desde ese momento, pasó dos meses en terapia intensiva y llevaba otros cinco en sala común.Carlos Soriano, médico y allegado de la familia del paciente J. S., indicó en diálogo con El Doce cómo es el proceso para la muerte digna: “Lo único que tienen que hacer es retirar el botón gástrico, que es una alimentación artificial, no muere en inanición porque no tiene hambre”.Aclaró que el profesional encargado de hacerlo puede ser objetor de conciencia y se llama a otro. En este caso del Hospital de Urgencias, Soriano reveló que “el mismo director dijo que lo iba a hacer si no había otra persona. Lo puede hacer cualquier médico que tenga matrícula”, remarcó.