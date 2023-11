La crecida del río en Gualeguaychú complica la situación de las playas

Radio Máxima

Cristian Magne, director de Defensa Civil de Gualeguaychú, informó que “el río sigue sostenido entre 3,50 y 3,60 metros desde hace casi un mes y la situación seguirá así”. Agregó que la razón por la que no bajan las aguas se debe a que aún permanece muy alto el río Uruguay, por las lluvias en el norte de la Argentina y en el sur de Brasil.En ese contexto, Magne remarcó que “desde el río Uruguay nos manejan la altura por niveles”. Ante una consulta, señaló que para el funcionamiento normal de las playas en Gualeguaychú, se necesitaría un nivel óptimo de 2,20 metros.En este sentido aclaró que, si la situación dependiera de la cuenca Gualeguaychú, “estaríamos en un nivel de playas normal, pero nos vemos afectados por la situación del río Uruguay y de aguas arriba de la represa”.Sobre una posible continuidad al frente de Defensa Civil de la Municipalidad, en caso de ser requerido por el intendente electo, Magne indicó que hubo “un encuentro informal en el hall del municipio. Me manifestó que podríamos llegar a tener una charla, pero no hay nada certero”, sostuvo. Sin embargo, agregó que, de ser requerido, continuará colaborando, si Mauricio Davico lo considera necesario. (