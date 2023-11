Causa Waigel: se hará una nueva distribución de fondos a los acreedores

Luego de la subasta de varios inmuebles, la causa de quiebra de Miguel Waigel y Cía. S.A. reunió una buena suma, pasible de distribución entre la masa de acreedores. Al respecto, el Síndico contador Valentín Cerini, manifestó que "los respectivos compradores efectuaron los depósitos en tiempo y forma, por lo que en octubre esta Sindicatura presentó el Proyecto de Distribución de Fondos, que días pasados ha obtenido resolución satisfactoria, siendo aprobado. Como consecuencia, se conformó un Incidente, con la planilla de pago, que firma mediante, habilita las órdenes de pago"."En diferentes fechas se van desafectando los fondos reunidos, que estaban a plazo fijo. Cada vez que ha ingresado dinero al proceso, por las subastas de bienes realizados, esos montos automáticamente se ponían a plazo fijo, para atenuar la desvalorización y a medida que van operando los vencimientos, quedan en la cuenta de la causa, disponibles para ser liberados en la modalidad de pago aprobada. Por eso presentan un avance paulatino las acreditaciones a los acreedores quirografarios", explicó el profesional. El mismo dio cuenta que "el total supera los trescientos millones aproximadamente"."Será la segunda distribución que se efectúa en este 2023, con un sistema sencillo", confirmó Cerini y explicó: "Los acreedores que ya denunciaron un CBU cuando se hizo la distribución de fondos anterior, no necesitan hacer absolutamente ningún trámite, porque los pagos saldrán directamente a esas cuentas. La semana que viene la Sindicatura carga en esas cuentas las órdenes de pago y luego el Juzgado las autoriza y libra -ese plazo operativo ya no depende de la Sindicatura-. Cada uno verá -oportunamente-, impactado el dinero que le corresponde en su cuenta bancaria"."Sólo quienes aún nunca hayan suministrado sus datos para cobrar -porque había gente que había perdido el interés o aún no estaba bancarizada-, deberán denunciarlo a: quiebrawaigel@gmail.com , informando nombre completo y apellido, Cuil o Cuit y un CBU donde sea titular o cotitular de la cuenta bancaria", apuntó el Síndico y agregó: "Es un grupo más reducido el que debe hacer esta gestión, porque quien ya lo denunció no lo tiene que volver a hacer".Cada acreedor tiene un plazo de dos años para denunciar sus datos bancarios para que se le acredite el pago. "La ley establece en forma ordinaria, un año de plazo; pero dado el volumen de acreedores de esta causa en particular, el Juzgado autorizó en forma excepcional dos años, a partir de la puesta a disposición de los fondos", confirmó Cerini a FM Estación Plus Crespo.Para los casos en que el acreedor haya fallecido, apuntó: "Tiene que haber un Juicio Sucesorio iniciado. Se informa al proceso de Quiebra el número de cuenta bancaria del Juicio Sucesorio y se dispone la transferencia a esa cuenta", afirmó.Valentín Cerini adelantó que "quedan inmuebles por subastar, producto de los acuerdos arribados en las acciones de Recomposición Patrimonial. Una vez que los acreedores hayan percibido estos fondos a distribuirse, se estarán solicitando las medidas previas y desarrollando todos los trámites necesarios para llegar a requerir una fecha para nueva subasta".