Quini 6 sortea $1.250 millones: los números que más salieron en el último mes

Los números

Los números que más salidas tuvieron

Los números que menos salidas tuvieron

Cómo se juega el Quini 6

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares del país, gracias a que todas las semanas entrega premios multimillonarios a los que se pueden acceder acertando las seis cifras.El pasado domingo se realizó el sorteo número 3114 del Quini 6 y el pozo quedó vacante con la impresionante cifra de $1.250 millones de pesos, ya que no hubo ganadores en los primeros premios de las principales modalidades.La Lotería de Santa Fe detalló que como en el último sorteo de Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el próximo 22 de noviembre el pozo acumulado será de $1250 millones y los pozos individuales estimados son:-Tradicional Primer Sorteo: $180.000.000-La Segunda del Quini: $180.000.000-La Revancha: $780.000.000-El Quini que Siempre Sale: $75.000.000-Sorteo Extra: $35.000.000En este sentido, en esta notaofrece una “ayuda” para la suerte con todos los datos sobre las bolillas que más salieron en los últimos 30 días y aquellas que tuvieron menos presencia o que, directamente, nunca salieron sorteadas.Debemos mencionar que durante el último mes se realizaron 9 sorteos del Quini 6 y, teniendo en cuenta cada modalidad, se suman 36 jugadas individuales.Para los interesados en armar una boleta del Quini 6 debemos mencionar que el número 28 tuvo ocho salidas durante el último mes, al igual que la bolilla número 44 que también salió sorteada en ocho ocasiones.Al mismo tiempo, entre las bolillas que salieron sorteadas se encuentran las cifras 15, 18, 20 y 25, las cuales tuvieron siete salidas cada una.Por otro lado, en los sorteos del último mes del Quini 6 hubo bolillas que tuvieron pocas apariciones o que directamente no salieron sorteadas.Este último fue el caso de la bolilla número 34, la cual tuvo cero salidas en el último mes. Por otra parte, la bolilla número 11 tuvo una salida en los últimos sorteos del mes.Cabe mencionar también que los números 03, 36 y 42 tuvieron dos salidas cada uno, mientras que la bolilla número 02 salió sorteada en tres ocasiones.Para jugar, el apostador debe elegir 6 números al azar, sobre un total de 46 números que van desde el ‘’00’’ al ‘’45’’. Una vez seleccionados, participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. Los cupones de los ganadores deben poseer los siguientes aciertos:-Modalidad Tradicional: (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) a los 6, 5 y 4 aciertos.-Modalidad Revancha: 6 aciertos.-Modalidad Siempre Sale: 6, ó 5, ó 4, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.-Pozo extra: 6 (seis) aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y las 6 (seis) de Revancha, excluyendo a las apuestas con 6 (seis) aciertos en cualquiera de los sorteos. En caso de repetirse un número, sólo será considerado una vez.