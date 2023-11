El pedido de enfermeras en su día: “Que nos reivindiquen y no nos olviden”

Else conmemora cada 21 de noviembre, en honor a la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, el primer organismo en el país en nuclear a los colaboradores de esta especialidad. La fecha fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios o Virgen de los Remedios, considerada como patrona de esta profesión.rescató en la figura dede Paraná la importancia de su trabajo y el pedido que hicieron extensivo a la comunidad “para que se reivindique y no se olvide al sector”.“Nuestra principal labor es la, donde aplicamos todas las vacunas de calendario para prevenir afecciones prevalentes y erradicadas, o las que pueden surgir, como la varicela”, comunicó auna de las enfermeras, Geila Reinsenahuer. En ese sentido, remarcó queDe acuerdo a lo que explicó la trabajadora de salud, “se trata de una vacuna que se implementó en 2020, con lo cual, hay muchos chicos a los que les falta y es muy importante que se la coloquen para prevenir el contagio, y sobre en la etapa escolar”.“Recibimos una alta demanda para la vacunación por el ingreso escolar y la comunidad destaca la atención de enfermería, por la paciencia”, completó otra de las enfermeras, Eliana Barrichi, quien informó, además, que: “Ya no es tanta la demanda como antes, pero se sigue”, acotó al respecto.En else busca incentivar el estudio y formación de esta profesión que resulta vital para la salud pública.Esta fecha celebra la labor de quienes asisten en primera persona a los pacientes, por lo que destaca la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y salariales., remarcó Reinsenahuer ay sostuvo que ellas constituyen “el primer contacto con el paciente". En esa línea,Barrichi, por su parte, siendo hija de una enfermera, sostuvo: “Me gusta el contacto con el paciente, la empatía, porque siento con el paciente, y trato de brindar una atención de calidad porque me represento en ese paciente”.Reinsenahuer, en tanto, ponderó “la importancia del cuidado de la otra persona que está padeciendo alguna enfermedad, ya sea física o psicológica, además de la contención y comprensión al paciente”.El vacunatorio del centro de salud “Puerto Viejo” de Paraná funciona de lunes a viernes de 7 a 19.