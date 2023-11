Acusado de maltrato animal detenido por agredir integrantes de ONG y policías

En ese momento apareció el supuesto tenedor del animal y comenzó a agredir a los integrantes de la entidad y la fuerza de seguridad. El individuo fue detenido y ahora enfrenta una triple acusación de resistencia a la autoridad, lesión y maltrato animal. La equina se recupera lentamente de una grave lesión en una de sus patas que le impide caminar con normalidad.



Varios mensajes de vecinos que advirtieron de la penosa situación en que se encontraba una yegua al costado de un camino en Cerrito, departamento Paraná, movilizó a los voluntarios de la Fundación Mi Reino por un Caballo para ir al rescate. El hecho sucedió el lunes 14 de noviembre, cuando los miembros de la entidad se apersonaron como auxiliares para asistir al personal de la policía de Entre Ríos que intervino en la situación. Así se encontraron con Eva, una yegua joven que se encontraba en muy mal estado, con evidentes signos de maltrato y una grave lesión en una de sus patas traseras. En ese momento de rescate del animal apareció un sujeto que dijo ser el dueño de la yegua y ante la circunstancia “el hombre agredió física y verbalmente a las voluntarias de la Fundación y se resistió tanto al rescate del equino como a la autoridad, por lo que se dispuso su inmediata detención y traslado a Alcaldía de Tribunales por los delitos de maltrato animal y resistencia a la autoridad, mediante la intervención de Unidad de Atención Primaria”, se comentó desde la ONG.



El sujeto quedó imputado de resistencia a la autoridad, lesión y maltrato animal. Ahora la causa se investigará por “un concurso de delitos”, y será llevado adelante por la fiscal María Jimena Ballesteros. Y en virtud a esta imputación se derivó el legajo a Fiscalía de Litigación a cargo de Adriana Paola Farinó. Se notificó a defensoría para que el imputado designe abogado y pueda ser citado. En tanto Mi Reino por un Caballo deberá realizar una ampliación de denuncia y prueba.



Por su parte, la yegua se mantiene en resguardo en la entidad dedicada al rescate, recuperación y adopción de caballos víctimas de maltrato. “Por lo pronto ahora la yegüita se encuentra resguardada, cuidada y acompañada por todas las personas y el trabajo que hace Mi Reino por un Caballo. Se encuentra lentamente recuperándose y evolucionando favorablemente gracias a la atención de los veterinarios y guardia permanente de los voluntarios”, se comentó desde Mí Reino por un Caballo.



Desde la entidad se apuntó que “es importante marcar que nos enteramos de la situación de Eva gracias a los mensajes que recibimos en nuestras redes informando su estado. Por lo que insistimos en denunciar estos y otros hechos de maltrato animal. Seguimos luchando contra la violencia en todas sus formas y celebramos estos enormes avances en protección animal”.



Tracción a sangre



Sobre el trasfondo del suceso, la abogada proteccionista Cecilia Domínguez apuntó que “se trata de actos propios de la tracción a sangre. Una acción que se ve a diario, donde se ve cómo lastima a los caballos. Esto si bien no se encuentra tipificada por una ley de carácter nacional, sí se encuentra prohibida por otros tipos penales que de alguna manera protegen a los equinos. En la Ley 14.346 (de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales) se encuentra tipificado en el artículo 2º el no alimentar en cantidad y calidad suficiente; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; cuando muchas veces se utiliza el rebenque, cuando se los hace trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas; y también el incido 4 de cuando no se hallen en estado físico adecuado. Este último es el que más se encuadraría con el hecho mencionado. Veremos cómo continúa tramitándose la causa”, comentó a Era Verde.